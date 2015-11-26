сегодня



DAVID LEE ROTH не знает, собирается ли EDDIE VAN HALEN в тур



В недавнем интервью у DAVID'a LEE ROTH'a спросили, собирается ли VAN HALEN в тур:



«Я не знаю, собирается ли Eddie вновь что-то собрать и поехать в турне. Я бы даже не хотел говорить, что я ждал этого, — я просто поддерживал его на протяжении пяти лет. Потому что то, что я делаю в физическом плане, как и в музыкальном и душевном, пять лет вне игры — это очень много. Но я так сделал. И я ни секунды не жалею о своём решении. Он коллега по группе. Мы вместе решили взять паузу. И он уже достаточно времени вне игры, так что я не знаю, хочет ли он возвращаться или нет. Хотите услышать классику? Поговорите с ним».







+0 -0



просмотров: 159

