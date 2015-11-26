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Van Halen

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16 июл 2020 : 		 DAVID LEE ROTH не знает, собирается ли EDDIE VAN HALEN в тур

9 июн 2020 : 		 Музыканты WAR ON WOMEN, HIGH ON FIRE исполняют VAN HALEN

22 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR о реюнионе VAN HALEN: «Верю, что будет»

29 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Вовсе не моя вина в том, что VAN HALEN увлеклись клавишами»

17 апр 2020 : 		 Басист VAN HALEN нашел лейбл

6 фев 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Меня трижды звали в VAN HALEN»

18 ноя 2019 : 		 EDDIE VAN HALEN'a выписали из больницы

29 окт 2019 : 		 Сын разместил новую фотографию EDDIE VAN HALEN

23 окт 2019 : 		 EDDIE VAN HALEN посетил концерт TOOL

23 окт 2019 : 		 Трейлер к новому бокс-сету VAN HALEN

15 окт 2019 : 		 У EDDIE VAN HALEN рак?

6 окт 2019 : 		 У VAN HALEN были проблемы со здоровьем

17 сен 2019 : 		 Бокс-сет VAN HALEN выйдет осенью

25 июн 2019 : 		 SAMMY HAGAR сказал, что не хочет возвращаться в VAN HALEN

28 янв 2019 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я ни с кем не общался насчет реюниона VAN HALEN»

14 дек 2018 : 		 DAVID LEE ROTH намекнул на концерты VAN HALEN?

30 авг 2018 : 		 Фрагмент документального фильма VAN HALEN

14 авг 2018 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от THEE ROCK N' ROLL RESIDENCY

3 июл 2018 : 		 WOLFGANG VAN HALEN завершил запись сольного альбома

2 ноя 2017 : 		 SAMMY HAGAR: «Забудьте о реюнионе VAN HALEN»

15 май 2017 : 		 SAMMY HAGAR о возможности возвращения в VAN HALEN

1 апр 2017 : 		 Нереализованный трек EDDIE VAN HALEN

18 авг 2016 : 		 SAMMY HAGAR извинился перед VAN HALEN

23 май 2016 : 		 Редкий концерт VAN HALEN 1978 года появился в сети

20 апр 2016 : 		 Редкий концерт VAN HALEN 1984 года появился в сети

13 апр 2016 : 		 VAN HALEN опубликовали демо к альбому "5150"
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DAVID LEE ROTH не знает, собирается ли EDDIE VAN HALEN в тур



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В недавнем интервью у DAVID'a LEE ROTH'a спросили, собирается ли VAN HALEN в тур:

«Я не знаю, собирается ли Eddie вновь что-то собрать и поехать в турне. Я бы даже не хотел говорить, что я ждал этого, — я просто поддерживал его на протяжении пяти лет. Потому что то, что я делаю в физическом плане, как и в музыкальном и душевном, пять лет вне игры — это очень много. Но я так сделал. И я ни секунды не жалею о своём решении. Он коллега по группе. Мы вместе решили взять паузу. И он уже достаточно времени вне игры, так что я не знаю, хочет ли он возвращаться или нет. Хотите услышать классику? Поговорите с ним».

DAVID LEE ROTH Doesn



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