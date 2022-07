DAVID LEE ROTH îòâåòèë íà îáâèíåíèÿ â íåóâàæåíèè ôàíàòîâ AC/DC

сегодн€



DAVID LEE ROTH ответил на обвинени€ в неуважении фанатов AC/DC



¬окалист VAN HALEN David Lee Roth ответил на недавнюю статью в Rolling Stone "Inside A Superfan's Secret Friendship With Eddie Van Halen", в которой бывший музыкальный журналист рассказал о своей €кобы тайной п€тилетней переписке с покойным Ёдди ¬ан ’аленом. ¬ статье Ѕлэр –. ‘ишер утверждает, что легендарный гитарист VAN HALEN воспользовалс€ возможностью в одном из электронных писем раскритиковать Roth'a из-за того, что VAN HALEN не могли договоритьс€ о способе создани€ новой музыки.



ѕо словам ‘ишера, Ёдди ¬ан ’ален €кобы написал ему следующее:



Ђѕричина, по которой [альбом VAN HALEN 2012 года "A Different Kind Of Truth"] так долго не выходил, Ч это Roth, в том числе из-за переделок всех демо-записейї.



ќн также обвинил певца в том, что VAN HALEN из-за David'a Ђнечего показать за три года просто€, кроме концертного альбома 2015 года "Tokyo Dome Live In Concert"ї. ƒалее Ёдди €кобы за€вил, что Roth хочет выступать на сцене только в Ђводевильном стилеї, добавив, что ЂRoth сошЄл с умаї и совсем не интересуетс€ рок-н-роллом, а любит только Ђтанцевальную музыкуї и Ђненавидит такие группы, как AC/DCї, утвержда€, что Roth называет фанатов этой группы Ђкультурно безграмотнымиї.



ѕредставитель VAN HALEN за€вил, что группа и семь€ Ёдди отказались комментировать статью Rolling Stone, как и представитель сына Ёдди Ч Wolfgang'a, который заменил басиста/вокалиста Michael'a Anthony в туре воссоединени€ VAN HALEN с Roth'ом в 2007 году и осталс€ в группе дл€ записи альбома "A Different Kind Of Truth".



ќднако Roth решил нарушить свое молчание по этому вопросу, опубликовав краткое за€вление на сайте Van Halen News Desk:



Ђ1. я всегда любил AC/DC. 2. я никогда не говорил, что чь€-то аудитори€ была культурно безграмотной. я сказал, что Ёд был неграмотен в культурном отношении. Ѕоже, благослови наши войска...ї









