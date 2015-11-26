сегодня



Бывший басист VAN HALEN почтил память Эдди Ван Халена



Бывший басист VAN HALEN Michael Anthony почтил память Эдди Ван Халена, который скончался в возрасте 65 лет. Он опубликовал совместное фото, которое подписал так:



«Нет слов... Сердце разбито, мои соболезнования семье».













+1 -0



просмотров: 465

