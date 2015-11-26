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Van Halen

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14 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален был кремирован

14 дек 2020 : 		 Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера

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11 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена

11 дек 2020 : 		 Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем

9 дек 2020 : 		 Гитарист HELMET — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене

8 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»

6 дек 2020 : 		 Колыбельные от VAN HALEN

3 дек 2020 : 		 Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов

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3 дек 2020 : 		 Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN

1 дек 2020 : 		 Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене

1 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Папа был Моцартом нашего времени»
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Гитарист EXTREME: «Эдди сильно повлиял на мою игру»



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Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt в рамках программы "The Mistress Carrie Podcast" обсудил влияние Эдди Ван Халена на свою игру:

«Кто тот парень, который повлиял на мой стиль, звук, ДНК? Это был бы Эдвард, без сомнения. И мне не пришлось бы говорить тебе это — ты можешь услышать это в звучании EXTREME. Хотите верьте, хотите нет, но фанк [сторона звука EXTREME], о котором говорят люди: "Это сделало вас, ребята, другими". Но ни фига. Вообще-то, если честно, среди песен, которые я люблю больше всего из VAN HALEN, есть ["Outta Love Again"]. Вот откуда я взял немного этого рока/фанка. "Mean Street" была для меня фанковой.

Сольная игра Эдди потрясающая, и об этом люди говорят в 9 из 10 случаев. Но не я. И я не хочу показаться особенным, но мне от этого грустно. Его ритм-игра меня поимела. И я верю, что его ритм игры оказал большее влияние на всех гитаристов, чем они знают или любят об этом думать. Каждый гитарист после Эдди, играя ритм, аккорд — всё, что они делали, то, как они их формировали, начиная от Warren'a DeMartini [RATT] до... Да сами назовите. Рэнди Роадс в то время — это повлияло на всех, и это случилось даже одновременно. У Эдди был способ играть и ритм, и солировать —- вот что делает его величайшим гитаристом всех времён и народов для меня».

EXTREME





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