Гитарист EXTREME: «Эдди сильно повлиял на мою игру»



Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt в рамках программы "The Mistress Carrie Podcast" обсудил влияние Эдди Ван Халена на свою игру:



«Кто тот парень, который повлиял на мой стиль, звук, ДНК? Это был бы Эдвард, без сомнения. И мне не пришлось бы говорить тебе это — ты можешь услышать это в звучании EXTREME. Хотите верьте, хотите нет, но фанк [сторона звука EXTREME], о котором говорят люди: "Это сделало вас, ребята, другими". Но ни фига. Вообще-то, если честно, среди песен, которые я люблю больше всего из VAN HALEN, есть ["Outta Love Again"]. Вот откуда я взял немного этого рока/фанка. "Mean Street" была для меня фанковой.



Сольная игра Эдди потрясающая, и об этом люди говорят в 9 из 10 случаев. Но не я. И я не хочу показаться особенным, но мне от этого грустно. Его ритм-игра меня поимела. И я верю, что его ритм игры оказал большее влияние на всех гитаристов, чем они знают или любят об этом думать. Каждый гитарист после Эдди, играя ритм, аккорд — всё, что они делали, то, как они их формировали, начиная от Warren'a DeMartini [RATT] до... Да сами назовите. Рэнди Роадс в то время — это повлияло на всех, и это случилось даже одновременно. У Эдди был способ играть и ритм, и солировать —- вот что делает его величайшим гитаристом всех времён и народов для меня».













