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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 44
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 22
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
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Van Halen

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22 фев 2023 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

10 фев 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Эдди был отцом металла»

31 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом

23 дек 2022 : 		 Гитарист TRIXTER: «Эдди всегда говорил мне, что я член семьи»

15 дек 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я бы точно попросил урок у Эдди Ван Халена»

11 ноя 2022 : 		 Выйдет ли нереализованный трек VAN HALEN?

9 ноя 2022 : 		 SAMMY HAGAR заявил, что не общается с ALEX'ом VAN HALEN'ом

12 окт 2022 : 		 JOE SATRIANI: «WOLFGANG VAN HALEN должен играть на концерте VAN HALEN»

5 окт 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN больше не заинтересован в концерте памяти Эдди Ван Халена

30 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Мне не нравится идея VAN HALEN без Эдди Ван Халена»

16 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о соперничестве Рэнди Роадса и Эдди Ван Халена

9 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Во сне Эдди сыграл мне песню, и мы её записали!»

1 сен 2022 : 		 Выходит новая фотокнига об Эдди Ван Халене

25 авг 2022 : 		 SAMMY HAGAR не горит желанием участвовать в возможном трибьют-шоу VAN HALEN

12 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют VAN HALEN

20 июл 2022 : 		 DAVID LEE ROTH ответил на обвинения в неуважении фанатов AC/DC

19 июл 2022 : 		 Сын Эдди Ван Халена — о том, почему трибьют-проект всех звёзд VAN HALEN не состоялся

11 июл 2022 : 		 GARY CHERONE — о трибьют-туре в память об Эдди Ван Халене: «Последнее слово за Alex'ом»

8 июл 2022 : 		 Трибьют VAN HALEN на паузе

21 июн 2022 : 		 GARY CHERONE жалеет, что не поехал в турне с VAN HALEN до записи альбома

7 июн 2022 : 		 MICHAEL ANTHONY не знает, будет ли трибьют-шоу VAN HALEN

22 май 2022 : 		 MIKE MCCREADY почтил память Эдди Ван Халена

15 май 2022 : 		 JOE SATRIANI испугался, когда согласился участвовать в возможном туре в честь Эдди Ван Халена

8 май 2022 : 		 TED NUGENT: «Эдди — лучший, кого я видел»

30 апр 2022 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1989

20 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом о возможности тура
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|||| сегодня

BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN



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Brian Tichy (The Dead Daisies, ex-Whitesnake) опубликовал видео, в котором исполняет тему VAN HALEN.

BRIAN TICHY Plays Along To VAN HALEN's "I'm The One"; Video




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