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COREY TAYLOR — об Эдди Ван Халене



Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor в рамках беседы в программе "Talk Is Jericho" поговорил об Эдди Ван Халене и о том, какую роль он сыграл в его жизни:



«Печально, что его смерть пришлась на первую годовщину нашей свадьбы. Мы с [моей женой] Алисией все в запаре и готовимся, а потом внезапно получаем эти известия. И все начали мне звонить. Так что я сразу же связался со всеми знакомыми, кто знал Эдди. Потому что я никогда его не встречал. Но, безусловно, его музыка затронула всех нас.



VAN HALEN были такими разными, и всё же они были образцом для миллиона групп, чувак. Я имею в виду, каждая группа, которую я знаю, даже если они не увлекались музыкой [VAN HALEN], они уважали мастерство, разнообразие, замысловатость, которую те объединяли. Нужно быть достаточно крутым, чтобы сыграть песню VAN HALEN. Это не из той серии, когда можно просто положить ветчину на хлеб. Я, к примеру, не могу сыграть песню VAN HALEN. Я начинаю играть рифф, а потом начинаю мычать и сдаюсь.



Он был невероятен. Влияние, которое он оказал не только на современных шредеров, но и на рок-группы 80-х, 90-х, — он оказал влияние на 40 лет музыкального творчества. Назовите ещё одного живущего ныне человека, который может похвастаться тем же».



По словам Corey, VAN HALEN была «первой группой, которая привнесла атмосферу вечеринки» в свое живое шоу:



«Я помню, как смотрел видео из тура "1984", и оно выглядело так радужно, что хотелось попасть туда, чувак. И потом каждая группа 80-х пыталась использовать это, но никогда это не было таким искренне, как у них. Всё выглядело весело, но это никогда не казалось таким же искренним или взрывным, — настолько хорошим и взрывным. Посмотрите "Mean Street", посмотрите "Panama" — в них было что-то такое, что создавало атмосферу тотальной вечеринки, на которой можно либо кайфануть, либо зарядиться, либо потрахаться».



Corey также в восторге от того, что в любви к Эдди расписывается буквально каждый:



«Я уверен, что он слышал всё это и при жизни, но, наблюдая как все люди любого жанра, начиная с [Tom'а] Morello и до [John'а] Mayer'а, — у каждого есть своя история об Эдди. То, что Pete Townshend сказал о нём, действительно взорвало мне мозг. Он сказал, что [Эдди] был таким удивительным музыкантом, но, кроме этого, он просто был замечательным [человеком]. И он сказал: "Я мог бы представить его в президентском кресле". А я подумал: "Твою же мать! И такое говорит Pete Townshend? Вот это уровень уважухи!"



Я знаю, что последние несколько лет для него были тяжёлыми [из-за проблем со здоровьем], чувак, и это было очень грустно. Я слышал несколько сумасшедших историй. Но я даже, бл#@ь, думать об этом не хочу. Мне нравится тот факт, что так много людей почтили его память и отдали дань уважения этому великому музыканту!»













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