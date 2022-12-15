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MARTY FRIEDMAN: «Я бы точно попросил урок у Эдди Ван Халена»



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В рамках серии "My 3 Questions To" Джонатана Монтенегро бывшему гитаристу MEGADETH Marty Friedman'у был задан вопрос, у кого из гитаристов — Джими Хендрикса или Эдди Ван Халена — он хотел бы взять урок игры на гитаре, если бы мог вернуться в прошлое, и почему. Марти ответил:

«Я беру уроки игры на гитаре у всех. Одно из моих любимых занятий — просить людей: "Покажи мне что-нибудь".

Мне невероятно повезло, что я смог играть с таким количеством великих музыкантов, — не только гитаристов, но и тех, кто играет на других инструментах. Я всегда был тем надоедливым парнем, который говорил: "Чувак, покажи мне это. Покажи мне то, что ты только что сыграл. Какой была первая фраза в том соло, которое ты только что сыграл? Как ты её закончил? Почему ты это сделал?" Я всегда беру уроки у всех, и я делал это с самого детства. Даже когда я видел группу в баре, я спрашивал гитариста: "Как ты играешь третью песню?" Это просто привычка. Я много всего перенимаю по пути — всякий раз, когда я вижу что-то интересное, я беру это на вооружение.

Так что, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что определённо пошёл бы к Эдди Ван Халену. Потому что он просто невероятный гитарист с очень хорошей, сочной, душевной манерой игры, ритмичный, яркий, мелодичный, он всегда играл в такт и был очень приятным человеком. Мне очень нравится игра Эдди Ван Халена, так что я бы обязательно попросил его показать мне пару вещей».




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15 дек 2022
P
Petrucci
Фредгетарец,покажи ему что-нибудь! Может у него получится. )))
Like!2
15 дек 2022
gravitgroove
Petrucci, это хорошо, особенно когда вспоминаешь, как болтун сказал о звукоизвлечении Марти на ритме: сойдёт
15 дек 2022
rassol
По правде говоря, глядя на его правую руку, я вообще не понимаю, как он играет. Там кисть вывернута под каким-то совсем нечеловеческим углом. Я подобное видел только у Роба Баррета из Cannibal Corpse/Malevolent Creation.

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