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Van Halen

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DAVID COVERDALE — об Эдди Ван Халене



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David Coverdale почтил память Эдди Ван Халена как «абсолютно монструозного музыканта» и предположил, что воссоединение VAN HALEN с бывшим фронтменом Sammy Hagar'ом, возможно, было в планах незадолго до кончины гитариста. Coverdale дал комментарии во время беседы с Eonmusic о предстоящем релизе компиляции WHITESNAKE "Love Songs", который должен выйти в следующем месяце на Rhino.

Относительно того, как Эдди впервые привлёк его внимание, David рассказал, что именно при рассмотрении кандидатуры John'a Sykes'a для WHITESNAKE в 1983 году он узнал о талантах Ван Халена:

«Я слышал о VAN HALEN только из-за того, что как только я начал работать с уникальным талантом John'a Sykes'a, мне нравилось составлять мнение о людях, и я подумал: "Он находится под влиянием этого американского парня — Эдварда Ван Халена. Тогда я впервые услышал эти пластинки, и услышал эту чёртову феноменальную игру на гитаре. Последний раз я слышал такое, когда на гитаре играли Джими Хендрикс, Джон Маклафлин и Джефф Бек, — этот уникальный расклад».

David вспомнил последний раз, когда он видел Эдди, —предположительно, в районе 1993 или 1994 года, когда он работал с Jimmy Page'eм из LED ZEPPELIN над проектом COVERDALE PAGE. Он сказал:

«Последний раз, когда я его видел, я сидел в своём лондонском номере отеля с Jimmy. Было около 10 часов утра, и мы просто пропустили по элегантной джентльменской чашке чая, с чайником и всем остальным. И тут дверь в мой номер отворяется, Эдвард протискивается, и я говорю: "Эдвард, как дела?" А он говорит: "Хорошо, рад тебя видеть... А! Джимми Пейдж! Джимми Пейдж!" И, во-первых, он идёт к моему мини-бару сразу в 10 утра и берёт чёртов Хайнекен, садится у ног Jimmy, он берёт мою акустику, и такой: "Как ты сыграл эту чёртову штуку?!" Знаете, это потрясающе — у меня в номере сидели Эдди Ван Хален и Jimmy Page, у Эдди был Хайнекен, а мы с Jimmy выпили по чашке чая!»

Затем David рассказал, что он общался с Sammy Hagar'ом в последние месяцы, и предположил, что воссоединение Red Rocker и VAN HALEN было реальным:

«Я знал о болезни Эдварда довольно долгое время, и мы с Сэмми говорили об этом, но у Сэмми всё ещё была уверенность, что ему выпадет ещё одна возможность выступить в качестве вокалиста с VAN HALEN, потому что раньше всё было не очень хорошо в этом лагере. Но я не думаю, что Эдвард смог бы это сделать».

David подвёл философский итог кончине Эдди:

«Артисты — музыканты или художники; музыканты, певцы — дело в том, что они так же живы для меня, в моём сердце, в моём разуме, в моей душе, в моём духе. Ты знаешь, что музыка осталась. Эдди Ван Хален, я только что слушал ранние альбомы VAN HALEN, и это просто потрясающий материал — последняя великая американская тусовочная группа.

Печально то, что ты не можешь их обнять, но Эдвард всё ещё жив для меня, и я сочувствую его семье из-за его физического отсутствия. Это и есть большая печаль. Но каким монструозным музыкантом он был. Абсолютный монстр».

DAVID COVERDALE Remembers



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