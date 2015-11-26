сегодня



SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Концерту памяти Эдди быть!»



В рамках недавней беседы с бывшими участниками VAN HALEN, SAMMY HAGAR'ом и MICHAEL'ом ANTHONY у них спросили, есть ли какие-то планы по поводу трибьют-концерта Эдди Ван Халену:



«Это должно произойти. Конечно, должно. Никто на самом деле не связался со всеми участниками, но мне сказали и я сам читал интервью с разными участниками — с Wolfie и Valerie, а также с Janie— они все сказали, что как только пройдет какое-то время, мы соберем всех вместе и отдадим дань уважения или что-то в этом роде; просто "спасибо", до свидания, устроим проводы. И это 100% необходимость. Меня не волнует, если это займет 10 лет — это случится. И если мы будем готовы это сделать, мы это сделаем» — сказал Sammy.



«Мы должны устроить праздник во имя музыки, ведь было создано столько хорошего!» — добавил Michael.













+0 -0



просмотров: 102

