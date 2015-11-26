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Van Halen

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16 янв 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Концерту памяти Эдди быть!»

12 янв 2021 : 		 EVH выпускают новые продукты в память об Эдди Ван Халене

11 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я очень давно последний раз говорил с Эдди»

10 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY о ролике встречи Эдди и Джейсона

7 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об Эдди Ван Хадене: «Он просто лучший!»

6 янв 2021 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Примириться с его смертью было сложно»

26 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH имеет право

25 дек 2020 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди сильно повлиял на мою игру»

23 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален будет удостоен награды

23 дек 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Нельзя просто выйти и посмотреть на нового Эдди»

23 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сейчас Эдди играет для Бога»

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18 дек 2020 : 		 SLASH — об Эдди Ван Халене

18 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY — об Эдди Ван Халене

16 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Если через год я исчезну — значит, моя музыка ничего не стоит»

14 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален был кремирован

14 дек 2020 : 		 Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера

13 дек 2020 : 		 Гитара Эдди Ван Халена ушла за 37 тысяч

11 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена

11 дек 2020 : 		 Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем

9 дек 2020 : 		 Гитарист HELMET — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене
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SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Концерту памяти Эдди быть!»



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В рамках недавней беседы с бывшими участниками VAN HALEN, SAMMY HAGAR'ом и MICHAEL'ом ANTHONY у них спросили, есть ли какие-то планы по поводу трибьют-концерта Эдди Ван Халену:

«Это должно произойти. Конечно, должно. Никто на самом деле не связался со всеми участниками, но мне сказали и я сам читал интервью с разными участниками — с Wolfie и Valerie, а также с Janie— они все сказали, что как только пройдет какое-то время, мы соберем всех вместе и отдадим дань уважения или что-то в этом роде; просто "спасибо", до свидания, устроим проводы. И это 100% необходимость. Меня не волнует, если это займет 10 лет — это случится. И если мы будем готовы это сделать, мы это сделаем» — сказал Sammy.

«Мы должны устроить праздник во имя музыки, ведь было создано столько хорошего!» — добавил Michael.

SAMMY HAGAR And MICHAEL ANTHONY On EDDIE VAN HALEN Tribute Concert: 'It's Gonna Happen'





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