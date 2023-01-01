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*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
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Van Halen

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GLENN HUGHES подтвердил, что Эдди рассматривал его в VAN HALEN



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GLENN HUGHES в рамках недавней беседы с "The Classic Rock Podcast" подтвердил давно циркулирующие слухи, что он мог оказаться в VAN HALEN после ухода David'a Lee Roth'a:

«Эдди в то время решил обрести трезвость. И мы разговаривали на эту тему. Но я понятия не имел о таких намерениях... Эдди был моим другом с самого начала.

Послушайте... Вау... Сработало бы это? Не уверен. Разве что если бы тогда я был бы совершенно трезв — а я завязал уже 24 года назад. Да, это было бы любопытно, не так ли? [Смеётся]. Никогда не угадаешь!»




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