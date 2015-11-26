сегодня



RITCHIE BLACKMORE почтил память Эдди Ван Халена



RITCHIE BLACKMORE почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:



«Эдди Ван Хален был блестящим гитаристом, который начал использовать технику игры на гитаре, которой подражало целое поколение гитаристов. Он был одним из самых милых музыкантов, которых я когда-либо встречал в музыкальном бизнесе. Очень застенчивый и совсем не тщеславный в своих способностях как гитарист.



Фрэнк Заппа как-то сказал, что [Эдди] вновь изобрёл гитару. Согласен.



Его будет очень не хватать, но его блестящее наследие навсегда останется в памяти. Главный гитарный герой!»







+4 -1



просмотров: 671

