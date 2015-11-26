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MICHAEL SCHENKER — об Эдди Ван Хадене: «Он просто лучший!»



MICHAEL SCHENKER в интервью The Metal Voice обсудил наследие Эдди Ван Халена:



«Самое забавное, что VAN HALEN играли на разогреве у UFO в клубе Starwood [в Лос-Анджелесе]. Мне было лет 19 лет, наверное. Это было в 1974 или 1975 году. Я слышал, что некоторые говорили, что там был феноменальный гитарист, но это было за пять лет до того, как у них появился "Van Halen I", который, несмотря на то, что я не слушал музыку последние 50 лет, иногда слышишь то, что доносится из колонок повсюду. И когда я услышал Эдди, я подумал: "Вау! Это потрясающе". Но я не знал, что он на самом деле использует технику теппинга. Потому что мне всегда было интересно, откуда у него такой ровный звук гитары. Позже все это стали делать, и Эдди просто похерили. Точно так же, как они сделали и со мной — они копировали мой стиль; люди копировали мой стиль — 80 процентов всех гитаристов в 80-е, и они тоже уничтожили мой стиль. Но я всегда придумываю что-то свежее, так что я всё равно всегда на шаг впереди.



Но с настолько экстремальным теппингом в конце концов казалось, что это настолько легко, что можно было обрести успех буквально в два счёта. Так что тысячи гитаристов ходили в гитарную школу, учились теппингу, чтобы стать звездой за один-два года. Что лишний раз показывает, что это ещё далеко не всё и на самом деле не дает много эмоций.



Но что касается Эдди Ван Халена, то у него были ритм и стиль. И, кстати, Rudolf [Schenker, брат Michael'я и гитарист SCORPIONS] сказал мне, что слышал что-то из раннего Эдди, и было похоже, что тот делал это под моим влиянием. Были мелодическая линия или несколько вещей, которые он делал, которые звучали как я, и люди и правда говорили: "Вау! Это звучит как Michael Schenker". Но дело в том, что он взял это за основу и за пять лет вывел на такой уровень, что я был просто поражён тем, что он сделал. И его барабанщик — а ведь его брат был барабанщиком — вот именно благодаря этому семейному гену ощущались такое чувство ритма, его чувство мелодии, его чувство звука, качество звука, и вот почему всё было настолько полным и цельным. Он лучший!»













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