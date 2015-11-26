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BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена



BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося шестого октября в возрасте 65 лет от рака.



«Я видел VAN HALEN на разогреве у BLACK SABBATH. Tony Iommi даже в то время уже был моим хорошим другом. И мы вдвоём смотрели на то, как Эдди Ван Хален играет свой материал, и это было просто бомбезно — практически слишком великолепно, чтобы воспринимать, видеть то, как этот парень бегает вокруг гитары как котёнок, просто бегает и уносит её в места, о которых и мечтать не приходилось. Я люблю его игру, и всегда буду любить».













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