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Van Halen

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Менеджер VAN HALEN: «Группа была близка к туру в 2019 году»



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Менеджер VAN HALEN Irving Azoff подтвердил Pollstar тот факт, что группа была готова к стадионному туру в 2019 году в классическом составе со специальными гостями в лице FOO FIGHTERS и METALLICA, которые выступили бы в ряде городов, однако из-за проблем со здоровьем у Eddie Van Halen'а затея так и осталась на бумаге:

«У нас было много остановок и запусков, но планы насчёт летнего тура по стадионам в 2019 году были серьёзными, и так как рак всё равно никуда не делся, Эдди просто физически был не в состоянии поехать в этот тур».

Irving также сообщил, что есть шанс на выпуск и ранее не реализованных треков Эдди:

«Wolf и Alex отправятся в студию 5150 в доме Эда, там должна быть масса записей, накопившихся за долгие годы. Я не могу сказать точно, будет ли там что-то новое, но им определённо стоит на всё взглянуть повнимательнее».

В начале прошлого года слухи о том, что классический состав VAN HALEN соберётся и поедет в стадионный тур активно циркулировали. Это мог быть первый раз, когда классический состав в лице Michael'a, Eddie, Alex'a и David'a Lee Roth'a выступили бы вместе с 1984 года. Слухи пошли от Roth'a, намекнувшего о том, что VAN HALEN поедут в тур вместе с Anthony».

VAN HALEN



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