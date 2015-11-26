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Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена



Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося в возрасте 65 лет от рака:



«В 2003 году @shinedown использовали возможность ВСЕЙ ЖИЗНИ... Мы были новой командой с новым альбомом, дебютным диском "Leave A Whisper". И нам выпал шанс два месяца играть перед @vanhalen в рамках их реюнион-турне. Эти гастроли поменяли в моей жизни всё.



Я не слушал VAN HALEN, когда рос, но я знал, кто они, но на этом всё. Так что когда мы оказались в этом туре, я был на седьмом небе, но я также больше фокусировался на том, чтобы мы отыграли хорошо и нас из него не попёрли...



Я блуждаю, я знаю, дайте мне перейти к делу. По какой-то причине я сам и Эдди сошли с ума. Если оглянуться назад, может быть, это было потому, что я ничего от него не ожидал, он мне просто нравился как человек.



Он был одним из самых добрых и щедрых людей, с которыми мне выпала честь быть рядом. Он также был гением и абсолютным волшебником на каждом инструменте, на котором играл. Он учил меня каждый вечер, он также сделал меня ОГРОМНЫМ фанатом...



Теперь я понимаю, как всем грустно по поводу его кончины, но за то короткое время, что я был рядом с ним, я понял, что он не хотел бы, чтобы мы грустили, он хотел бы, чтобы мы чествовали его жизнь, чтобы мы сохранили его музыку и наследие....



Мы любим тебя, Эдди, мы будем скучать по тебе, но никогда не забудем тебя. Спасибо за музыку, песни и вдохновение.



Он не ушёл от всех... Он везде.



#5150 #eddievanhalen #legend».







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