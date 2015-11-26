Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена

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*Умер Эдди Ван Хален 42
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
*Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в ... 32
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Van Halen

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14 окт 2020 : 		 TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене

14 окт 2020 : 		 Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN

14 окт 2020 : 		 Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена

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14 окт 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я хотел такие же штаны, как у Эдди»

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13 окт 2020 : 		 BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 JACK WHITE почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 ALEX VAN HALEN — о смерти брата

13 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY — о смерти Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 PATTY SMYTH не хотела выходить из дома в день смерти Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 Музыканты STEEL PANTHER, U.D.O., JADED HEART и BONFIRE записали кавер-версию VAN HALEN

12 окт 2020 : 		 Гитарист TESLA почтил память Эдди Ван Халена

12 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY почтили память Эдди Ван Халена

12 окт 2020 : 		 SLASH общался с Эдди Ван Халеном незадолго до смерти

11 окт 2020 : 		 Менеджер VAN HALEN: «Группа была близка к туру в 2019 году»

11 окт 2020 : 		 DWEEZIL ZAPPA почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%

9 окт 2020 : 		 VAL ANDRADE почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ROCK DANCE THEATRE почтили память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR общался с Эдди Ван Халеном за несколько месяцев до смерти

9 окт 2020 : 		 ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 RITCHIE BLACKMORE почтил память Эдди Ван Халена
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Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена



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Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося в возрасте 65 лет от рака:

«В 2003 году @shinedown использовали возможность ВСЕЙ ЖИЗНИ... Мы были новой командой с новым альбомом, дебютным диском "Leave A Whisper". И нам выпал шанс два месяца играть перед @vanhalen в рамках их реюнион-турне. Эти гастроли поменяли в моей жизни всё.

Я не слушал VAN HALEN, когда рос, но я знал, кто они, но на этом всё. Так что когда мы оказались в этом туре, я был на седьмом небе, но я также больше фокусировался на том, чтобы мы отыграли хорошо и нас из него не попёрли...

Я блуждаю, я знаю, дайте мне перейти к делу. По какой-то причине я сам и Эдди сошли с ума. Если оглянуться назад, может быть, это было потому, что я ничего от него не ожидал, он мне просто нравился как человек.

Он был одним из самых добрых и щедрых людей, с которыми мне выпала честь быть рядом. Он также был гением и абсолютным волшебником на каждом инструменте, на котором играл. Он учил меня каждый вечер, он также сделал меня ОГРОМНЫМ фанатом...

Теперь я понимаю, как всем грустно по поводу его кончины, но за то короткое время, что я был рядом с ним, я понял, что он не хотел бы, чтобы мы грустили, он хотел бы, чтобы мы чествовали его жизнь, чтобы мы сохранили его музыку и наследие....

Мы любим тебя, Эдди, мы будем скучать по тебе, но никогда не забудем тебя. Спасибо за музыку, песни и вдохновение.

Он не ушёл от всех... Он везде.

#5150 #eddievanhalen #legend».

SHINEDOWN



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