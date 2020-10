сегодня



QUINCY JONES почтил память Эдди Ван Халена



Легендарный продюсер QUINCY JONES почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет. Они работали вместе над альбомом Майкла Джексона "Thriller". Эдди неожиданно для всех появился в качестве гостя на третьем сингле из этого альбома — "Beat It". В 20-секундном соло, для которого было записано за полчаса. Он сделал это бесплатно в качестве одолжения Jones'y, пока остальных коллег по VAN HALEN не было в городе.



«Покойся с миром, ВЕЛИКИЙ @eddievanhalen. Даже несмотря на то, что пришлось сделать несколько звонков, чтобы убедить тебя, что это именно я звонил. :) Ты убойно сработал на "Thriller", и твоё классическое гитарное соло на "Beat It" никогда не будет повторено. Я всегда улыбаюсь, вспоминая о нашей совместной работе».



В 2012 году Эдди так рассказывал о своем участии на "Beat It":



«Я сказал себе: "Ну кто вообще узнает, что я записал соло на записи этого пацанёнка, правильно? Да никто и не узнает об этом!" Как я ошибся, по-крупному! В итоге она стала пластинкой года».



















