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SAMMY HAGAR рассказал, почему он решил связаться с Эдди



SAMMY HAGAR в интервью в программе "Favazz" рассказал о том, что побудило его связаться с Эдди Ван Халеном в этом году:



«Я связался с Эдди, потому что... George Lopez, комик, мы с ним давным-давно знакомы, и он также хорошо общался с Эдди, позвонил мне как-то и сказал: "Sammy, тебе стоит позвонить Эдди. Я играл с ним в гольф, и он чувствует себя неважно", и всё такое. И все знали, что он не в лучшем состоянии. Но он добавил: «Я только что с ним общался, он сказал, что любит тебя и разочарован, что ты его игнорируешь". Я ответил ему: "Я связывался со всеми. Я говорил с Alex'ом. Я не говорил с Эдди, потому что у меня не было его номера. Но я общался с остальными. Передай ему, что я его тоже люблю. Надеюсь, что ему станет лучше". Но George сказал: "Вот его номер, позвони ему сам". И я ему набрал. И Эдди сказал — моя любимая фраза от него за долгое время... Он сказал: "Чего так долго?" Я ответил: "Я же говорил с Alex'ом. Я говорил с остальными", а он мне: "Но ты не звонил мне". И я такой: "Ой, мужик. Эд, я люблю тебя". И с тех пор это был как один большой фестиваль любви. Это было в начале года, до COVID. Так что да — мы переписывались и говорили о Wolfie [сыне Эдди, Вольфганге Ван Халене] и его новой пластинке, и о нас, и о том, что мы делали, и о том, как это здорово».



Далее Sammy сказал, что его утешает тот факт, что он помирился с Эдди перед его смертью:



«Да, это действительно печально. Это было тяжело. Но если бы я не связался с Эдом и мы так и не зарыли бы топор войны и снова не стали друзьями, я не уверен, что я смог бы это вынести. Это было бы ужасно».



На вопрос о том, связывался ли бывший басист VAN HALEN Michael Anthony с Эдди до смерти гитариста:



«Вам лучше узнать это у Mike'a. Я так не думаю. Но Эд говорил мне миллион раз: "Передай Mike'y, что я его люблю" или что-то вроде того. Но я не уверен, что они общались. Я так не думаю. Но, пожалуй, это не моё дело».













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