Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 321
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 62
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 47
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
*KING DIAMOND работает над новым материалом MERCYFUL FATE 18
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



21 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR рассказал, почему он решил связаться с Эдди

21 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вспоминает Эдди Ван Халена

21 окт 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене

21 окт 2020 : 		 Гитары Эдди Ван Халена будут выставлены на аукцион

21 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Эдди Ван Хален был одним из самых изобретательных ритм-исполнителей, которых я когда-либо слышал»

21 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS — об Эдди Ван Халене: «Он был намного лучше меня»

21 окт 2020 : 		 NEAL SCHON вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR: Когда я позвонил, Эдди сказал: "Чего так долго?"

20 окт 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM — об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Вокалист EXTREME вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 LENNY KRAVITZ почтил память Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Эдди Ван Хален представил клавиши в металле»

19 окт 2020 : 		 Финальное шоу VAN HALEN

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — об Эдди Ван Халене

18 окт 2020 : 		 LEO MORACCHIOLI почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 TONY IOMMI — об участии Эдди Ван Халена в работе над песней BLACK SABBATH

16 окт 2020 : 		 ROB HALFORD старается смириться с потерей Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — об Эдди Ван Халене

16 окт 2020 : 		 JOHN 5 вспоминает Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 AARON LEWIS: «Не моё дело чествовать Эдди Ван Халена»

16 окт 2020 : 		 Эдди Ван Халена почтили на Billboard Music Awards 2020

16 окт 2020 : 		 BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Вокалист TNT почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SAMMY HAGAR рассказал, почему он решил связаться с Эдди



*
zoom
*
* *
SAMMY HAGAR в интервью в программе "Favazz" рассказал о том, что побудило его связаться с Эдди Ван Халеном в этом году:

«Я связался с Эдди, потому что... George Lopez, комик, мы с ним давным-давно знакомы, и он также хорошо общался с Эдди, позвонил мне как-то и сказал: "Sammy, тебе стоит позвонить Эдди. Я играл с ним в гольф, и он чувствует себя неважно", и всё такое. И все знали, что он не в лучшем состоянии. Но он добавил: «Я только что с ним общался, он сказал, что любит тебя и разочарован, что ты его игнорируешь". Я ответил ему: "Я связывался со всеми. Я говорил с Alex'ом. Я не говорил с Эдди, потому что у меня не было его номера. Но я общался с остальными. Передай ему, что я его тоже люблю. Надеюсь, что ему станет лучше". Но George сказал: "Вот его номер, позвони ему сам". И я ему набрал. И Эдди сказал — моя любимая фраза от него за долгое время... Он сказал: "Чего так долго?" Я ответил: "Я же говорил с Alex'ом. Я говорил с остальными", а он мне: "Но ты не звонил мне". И я такой: "Ой, мужик. Эд, я люблю тебя". И с тех пор это был как один большой фестиваль любви. Это было в начале года, до COVID. Так что да — мы переписывались и говорили о Wolfie [сыне Эдди, Вольфганге Ван Халене] и его новой пластинке, и о нас, и о том, что мы делали, и о том, как это здорово».

Далее Sammy сказал, что его утешает тот факт, что он помирился с Эдди перед его смертью:

«Да, это действительно печально. Это было тяжело. Но если бы я не связался с Эдом и мы так и не зарыли бы топор войны и снова не стали друзьями, я не уверен, что я смог бы это вынести. Это было бы ужасно».

На вопрос о том, связывался ли бывший басист VAN HALEN Michael Anthony с Эдди до смерти гитариста:

«Вам лучше узнать это у Mike'a. Я так не думаю. Но Эд говорил мне миллион раз: "Передай Mike'y, что я его люблю" или что-то вроде того. Но я не уверен, что они общались. Я так не думаю. Но, пожалуй, это не моё дело».

SAMMY HAGAR Says He Reconnected With EDDIE VAN HALEN At Urging Of Comedian GEORGE LOPEZ





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 330

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом