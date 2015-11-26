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STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»



В рамках недавнего интервью с FaceCulture STEVEN WILSON ответил на вопрос о том, как смерть Эдди Ван Халена повлияла на него:



«Если честно, то никак, потому что я никогда не был его фанатом. Я знал, что он экстраординарный музыкант, и всегда печально, когда уходят такие люди, но я никогда не был фанатом шред-ментальности. И я считаю, что он по многим параметрам был отцом всего этого движения.



Я никогда не понимал вот это: "Играй так быстро, как можешь". И я знаю, что это не единственное, что он сделал, — он был куда более гибким музыкантом — но я считаю, что наследие, которое оставил Эдди Ван Хален, — это создание феномена шреддера, что для меня мерзко. Сама идея того, что ты играешь так, будто участвуешь в Олимпийских играх, является анафемой для моего представления творчества и музыки».



На это высказывание отреагировал сын Эдди, Wolfgang:



«Чёрт возьми, это меня сильно расстраивает. Я был его большим поклонником в течение многих лет. Альбом [PORCUPINE TREE 2005 года] "Deadwing" — один из моих любимых альбомов всех времён».



















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