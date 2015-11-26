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Van Halen

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3 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — об Эдди Ван Халене

3 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»

1 фев 2021 : 		 UNLUCKY MORPHEUS почтили память Эдди Ван Халена

18 янв 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES — об Эдди Ван Халене

18 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»

17 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY сказал, что Эдди Ван Хален не страдал звёздной болезнью

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10 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY о ролике встречи Эдди и Джейсона

7 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об Эдди Ван Хадене: «Он просто лучший!»

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26 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH имеет право

25 дек 2020 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди сильно повлиял на мою игру»

23 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален будет удостоен награды

23 дек 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Нельзя просто выйти и посмотреть на нового Эдди»

23 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сейчас Эдди играет для Бога»

23 дек 2020 : 		 GRETA VAN FLEET неделю скорбели по Эдди Ван Халену

18 дек 2020 : 		 SLASH — об Эдди Ван Халене

18 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY — об Эдди Ван Халене

16 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Если через год я исчезну — значит, моя музыка ничего не стоит»

14 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален был кремирован

14 дек 2020 : 		 Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера

13 дек 2020 : 		 Гитара Эдди Ван Халена ушла за 37 тысяч

11 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена
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STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»



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В рамках недавнего интервью с FaceCulture STEVEN WILSON ответил на вопрос о том, как смерть Эдди Ван Халена повлияла на него:

«Если честно, то никак, потому что я никогда не был его фанатом. Я знал, что он экстраординарный музыкант, и всегда печально, когда уходят такие люди, но я никогда не был фанатом шред-ментальности. И я считаю, что он по многим параметрам был отцом всего этого движения.

Я никогда не понимал вот это: "Играй так быстро, как можешь". И я знаю, что это не единственное, что он сделал, — он был куда более гибким музыкантом — но я считаю, что наследие, которое оставил Эдди Ван Хален, — это создание феномена шреддера, что для меня мерзко. Сама идея того, что ты играешь так, будто участвуешь в Олимпийских играх, является анафемой для моего представления творчества и музыки».

На это высказывание отреагировал сын Эдди, Wolfgang:

«Чёрт возьми, это меня сильно расстраивает. Я был его большим поклонником в течение многих лет. Альбом [PORCUPINE TREE 2005 года] "Deadwing" — один из моих любимых альбомов всех времён».

STEVEN WILSON Wasn








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


3 фев 2021, 10:25		Этот чел похож на того зумера из мемов

Tom Sawyer


3 фев 2021, 11:35		А что, все должны теперь восхвалять Ван Халена из-за того, что тот умер? Для меня меня вообще эта группа, как и ее участники, сплошное недоразумение.


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