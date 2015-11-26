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ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена



ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена, который скончался в возрасте 65 лет от рака:



«Эдди был моим другом... Я очень опечален новостями о том, что он ушёл таким молодым... Искренние соболезнования и молитвы его семье, друзьям и поклонникам... Великий новатор-гитарист... Да благословит тебя Бог... Покойся с миром».







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