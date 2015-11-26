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Превью книги об Эдди Ван Халене



Ross Halfin и Rufus Publications объявили о выпуске 320-страничной книги "Edward Van Halen By Ross Halfin", которая будет доступна в двух версиях: в лимитированной с 3D-обложкой, особым слипкейсом в виде гитары и рядом фоторабот, подписанных Ross'ом, по цене 275 фунтов, а также обычной версии в слипкейсе по цене 89 фунтов. В книгу вошло множество снимков, отмечающих этапы карьеры Эдди, включая работу с BLACK SABBATH. Mark Blake написал небольшое эссе для этого издания. Два трейлера к книге доступны ниже.



















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