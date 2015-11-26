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Van Halen

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WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем



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WOLFGANG VAN HALEN в недавнем интервью сказал, что папа не был хорошим учителем:

«Он не учил меня. Он был ужасный учитель. Он лишь показал, как брать аккорды, а далее я всё сам (смеётся). Я мог спросить у него, как что-то сыграть, и тогда он просто был собой, легендарными гитаристом. Он не мог мне помочь попасть из точки А в Б: он просто играл и говорил: "Давай теперь ты", потому что для него всё было очень просто. И мне оставалось только рассмеяться и сказать: "Ну окей" (смеётся).

Думаю, что-то похожее было и у Эйнштейна. Он не мог завязать свои шнурки. Это лишний раз указывает на то, как гении не могут взаимодействовать с другими, они остаются сами по себе (смеётся)».

По словам Wolfgang'a, он взял в руки гитару в 12 лет, потому что хотел узнать, как играть "316", которую отец написал для него, для конкурса талантов в школе.

WOLFGANG VAN HALEN: Why EDDIE VAN HALEN Was A





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