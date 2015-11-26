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Van Halen

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8 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»

6 дек 2020 : 		 Колыбельные от VAN HALEN

3 дек 2020 : 		 Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов

3 дек 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

3 дек 2020 : 		 Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN

1 дек 2020 : 		 Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене

1 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Папа был Моцартом нашего времени»

27 ноя 2020 : 		 Феррари Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

27 ноя 2020 : 		 Кавер-версия Джими Хендрикса от Эдди Ван Халена

27 ноя 2020 : 		 GUS G. — об Эдди Ван Халене

27 ноя 2020 : 		 Гитарист TOTO — об Эдди Ван Халене

26 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR — о возможном туре VAN HALEN: «Было бы круто!»

26 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — об Эдди Ван Халене

25 ноя 2020 : 		 Как почтить память Эдди Ван Халена?

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Я хотел лично пригласить MICHAEL'a ANTHONY»

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN не исключает благотворительного концерта

25 ноя 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Смерть Эдди оставила большую прореху»

23 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN отрицает любую возможность реюниона группы с его участием

23 ноя 2020 : 		 Хочешь установку VAN HALEN?

20 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN был готов освободить место Anthony

18 ноя 2020 : 		 Эдди Ван Хален планировал тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY

18 ноя 2020 : 		 Лидер AC/DC — об уходе Эдди Ван Халена

18 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Без Эдди Ван Халена я не стал бы музыкантом»

18 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выпустил сингл

17 ноя 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об Эдди Ван Халене

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1975 года
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WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»



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WOLFGANG VAN HALEN в беседе с The Oakland Press сказал, что даже не пытался начинать смотреть, что осталось в архивах VAN HALEN:

«Этого не случится в ближайшее время. Я понятия не имею, что там стоит выпустить. В той или иной степени мой отец выпустил всё хорошее. Даже без намерения выпускать я хочу архивировать это должным образом и оцифровывать, чтобы всё было в сохранности на долгие годы. Это будет невероятно трудный и очень долгий процесс, чтобы сделать всё правильно и как следует.

Когда уходит очень важный музыкант, ты обычно сразу видишь компиляции невыпущенной музыки, которые, возможно, должны были остаться невыпущенными, и это просто похоже на то, что кто-то, пользуясь моментом, хочет срубить бабла. Я всегда был против подобного, так что если мы когда-нибудь что-нибудь сделаем с архивом, то я хочу быть уверен, что мы всё сделаем правильно и выпустим что-то такое, с чем бы папа был согласен. Поэтому я смиренно прошу фанатскую базу VAN HALEN не задерживать дыхание, потому что вы рискуете задохнуться».

WOLFGANG VAN HALEN To VAN HALEN Fans: Don





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