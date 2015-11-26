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WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»



WOLFGANG VAN HALEN в беседе с The Oakland Press сказал, что даже не пытался начинать смотреть, что осталось в архивах VAN HALEN:



«Этого не случится в ближайшее время. Я понятия не имею, что там стоит выпустить. В той или иной степени мой отец выпустил всё хорошее. Даже без намерения выпускать я хочу архивировать это должным образом и оцифровывать, чтобы всё было в сохранности на долгие годы. Это будет невероятно трудный и очень долгий процесс, чтобы сделать всё правильно и как следует.



Когда уходит очень важный музыкант, ты обычно сразу видишь компиляции невыпущенной музыки, которые, возможно, должны были остаться невыпущенными, и это просто похоже на то, что кто-то, пользуясь моментом, хочет срубить бабла. Я всегда был против подобного, так что если мы когда-нибудь что-нибудь сделаем с архивом, то я хочу быть уверен, что мы всё сделаем правильно и выпустим что-то такое, с чем бы папа был согласен. Поэтому я смиренно прошу фанатскую базу VAN HALEN не задерживать дыхание, потому что вы рискуете задохнуться».













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