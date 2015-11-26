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Van Halen

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TONY IOMMI — об участии Эдди Ван Халена в работе над песней BLACK SABBATH



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TONY IOMMI в интервью Rolling Stone рассказал о том, как Эдди Ван Хален стал соавтором "Evil Eye" из альбома 1994 года:

«Когда мы делали "Cross Purposes", они играли в Бирмингеме. Конечно же, я пришёл с ним увидеться, и мы репетировали. Я сказал ему: "Если хочешь, приходи на репетицию" — "О, а можно?!" — "Ну да, я заберу тебя в отеле". Мы встретились, и я сказал: "Так, надо найти тебе гитару", и мы пошли в музыкальный магазин в Бирмингеме. Пришли, и я говорю: "Мне нужна гитара для Эдди". Те такие: "Э-э-э, что???" (Смеётся). Короче, пришёл Эдди, и мы взяли одну из его гитар, одну из его собственных моделей. И пошли на репетицию, там играли ему кое-какой материал SABBATH. На удивление, ему больше всего понравилась "Into The Void". Короче, послушали и приступили к сочинению материала. Думаю, это была "Evil Eye", я тогда ему сказал: "Давай сыграй тут соло". Он сыграл, и получилось очень круто. Когда мы всё записывали, я, конечно же, пытался это повторить, но ни фига не смог (смеётся)».

На вопрос о том, а есть ли где-то запись с соляком Эдди, Tony ответил:

«Знаете, где-то должна быть. Не знаю где, у меня их столько, но где-то точно была. Знаю, что одна кассета у меня есть. Настоящая драгоценность!»

По поводу того, какое влияние на музыку оказал Эдди, Tony заметил:

«Возможно, он был одним из самых влиятельных людей из всех — в своём поколении так уж точно. Он придумал что-то совершенно иное. Насколько сложно придумать нечто совершенно иное в отношении гитары? Думаю, что он вдохновил очень многих. Миллионы людей по-прежнему подражать тому, как он играл, в плане теппинга или пытаются играть его соло. Думаю, он оказал влияние на миллионы гитаристов!»

TONY IOMMI Explains EDDIE VAN HALEN




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