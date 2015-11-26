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Van Halen

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TONY IOMMI — об Эдди Ван Халене



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TONY IOMMI в рамках недавнего разговора с журналом Guitar World сказал:

«У меня есть два отличных друга в музыкальном бизнесе: Brian May — первый, а Эдди Ван Хален был вторым. Эд был просто фантастическим, и его смерть — просто невероятная потеря. Скорблю с его семьёй. Это огромная потеря для всех — поклонников и музыкантов.

Он был очень отзывчивым человеком. Всякий раз, когда я бывал в Лос-Анджелесе, я звонил ему, мы ужинали с жёнами, и это было чудесно. С ним было так легко — мы просто сидели и болтали о чём угодно.

В последние годы мы поддерживали связь по электронной почте или по телефону. Недавно я просматривал некоторые из его писем, и они были очень трогательны. Мы прошли через схожие вещи, так что действительно могли понять друг друга.

К примеру, несколько лет назад я сказал ему, что у меня проблемы с хрящом в больших пальцах, и Эдди порекомендовал мне поехать к парню, с которым он встречался в Германии. Так что я поехал к нему, и у меня была такая же форма лечения стволовыми клетками, как и у Эдди. И да — это было очень хорошо. Не особо известно, что Эдди боролся с артритом. На самом деле я был поражён тем, как хорошо он играл».

TONY IOMMI On EDDIE VAN HALEN:



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