сегодня



Гитарист TWISTED SISTER вспоминает Эдди Ван Халена



Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French в интервью "80's Glam Metalcast" поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:



«[Эдди] пребывает с богами — он прямо там, наверху. Для рок-н-ролла он так же важен, как и Чак Берри, так же важен, как и Джими Хендрикс. Эти парни — бессмертные, они говорят на одном языке.



В течение 10 лет Эдди Ван Хален породил поколения, легионы гитаристов по всему миру в данном направлении — вот что делает его столь важным и значимым. Джими Хендрикс стал пионером звучания стратокастера с усилителем Marshall с дисторшном и тремоло-системой, он придумал язык, который до этого никто не слышал. А потом появился Эдди Ван Хален и вывел всё это на другой уровень.



Так что когда речь заходит о гитаристах, которые бы вдохновляли, те, кто создавали мечту и побуждали людей захотеть играть, пойти купить гитару и кому-то подражать, то первым в голову приходит именно Эдди Ван Хален. Он был настоящим артистом. Он был абсолютно безупречным и преданным музыкантом. Он не хотел быть вовлечённым в бизнес».



Jay Jay также поделился воспоминаниями о том, когда впервые посетил концерт группы, — это было шоу в августе 1978 года в Колизее Нассау в Юниондейле, Нью-Йорк, где VAN HALEN грели BLACK SABBATH:



«Это было захватывающее зрелище. Они просто жгли напалмом. Я считаю, что они практически убрали SABBATH. Ozzy был не в лучшей форме, а David — наоборот, был на пике. На VAN HALEN было приятно смотреть».



Хотя Jay Jay был «шокирован» смертью Эдди, его это не удивило:



«Я знаю достаточно близких людей, которые информировали меня на протяжении многих лет о его лечении. Поэтому я не могу сказать, что полностью ошеломлён тем, что это случилось, но это всё равно огромная потеря».













+1 -0



просмотров: 208

