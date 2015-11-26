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Van Halen

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SAMMY HAGAR сожалеет, что раскрыл «тёмную сторону» Эдди Ван Халена в своей книге



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В новом интервью бразильскому интернет-шоу "Inside With Paulo Baron" Sammy Hagar ответил на вопрос о том, есть ли вещи, которые он оставил за рамками своей автобиографии 2011 года "Red: My Uncensored Life In Rock", что, по его мнению, он должен был туда включить, или что он включил, но позже пожалел, что сделал это:

«Да. Я забыл так много действительно забавных мелочей, и время от времени я просыпаюсь утром, когда вижу сон, и он заставляет меня вспомнить что-то из детства, и я думаю: "О, я должен был включить это в книгу". Но чёртова книга была бы вот такой большой [широко разводит руки в стороны].
Но больше всего из-за безвременной и трагической смерти Эдди Ван Халена я от всего сердца прошу прощения за то, что раскрыл его тёмную сторону, и я думаю, что вряд ли кто-то хочет услышать это сейчас, но, к сожалению, это есть в книге. И это правда — всё это правда. Не то чтобы я должен сказать: "О, я лгал". Нет, нет, нет. Если бы я писал книгу сегодня, я бы оставил только хорошее об Эдди Ван Халене, потому что он был таким блестящим, гениальным гитаристом и замечательным другом и прекрасным партнёром — пока всё не пошло наперекосяк. Все, кто разводился или расставался со своей девушкой или парнем, знают, как это бывает. В отношениях не всегда бывает счастливый конец. У нас с Эдди был счастливый конец — слава Богу — но до этого не было счастливого конца у группы. Но, слава Богу, мы всё исправили».

Когда журналист Реджис Тадеу заметил, что иногда важно показывать тёмную сторону, потому что это «реальность», Sammy сказал:

«Никто не знал многого из этого об Эдди, но они видели его на сцене и думали: "Почему он так себя ведёт?" А я отвечал: "Ну вы бы видели, что творилось за кулисами. Чёрт возьми!" Если бы мы тогда знали, что он болен, тогда я бы всё понял, и я бы сказал:, "Эй, Эд, ну ладно тебе", попытался бы его успокоить. Но он был невозможен. Иногда он становился просто диким. Это было тяжело.
Он был самым милым парнем в мире, когда я его встретил. Когда Эдди Ван Хален вошёл в мою гримёрку на том шоу на стадионе в Анахайме с BOSTON и BLACK SABBATH, это был один из самых милых людей, самых скромных человеческих созданий, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Я подумал: "Как этот парень может играть так круто и быть таким скромным? Это невозможно. У него внутри должен быть огонь, который он не показывает". И когда этот огонь вырвался наружу, это был настоящий пожар — чёртов вулкан».

SAMMY HAGAR:





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