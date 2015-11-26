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Van Halen

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16 апр 2021 : 		 SAMMY HAGAR был против смены названия после прихода в VAN HALEN

16 апр 2021 : 		 После ухода DAVID'a LEE ROTH'a лейбл хотел изменить имя VAN HALEN

8 апр 2021 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

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1 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспомнил о посиделках с Эдди

25 фев 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена

20 фев 2021 : 		 Превью книги об Эдди Ван Халене

18 фев 2021 : 		 Книга об Эдди Ван Халене выйдет летом

10 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER — об Эдди Ван Халене

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3 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — об Эдди Ван Халене

3 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»

1 фев 2021 : 		 UNLUCKY MORPHEUS почтили память Эдди Ван Халена

18 янв 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES — об Эдди Ван Халене

18 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»

17 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY сказал, что Эдди Ван Хален не страдал звёздной болезнью

16 янв 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Концерту памяти Эдди быть!»

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11 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я очень давно последний раз говорил с Эдди»

10 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY о ролике встречи Эдди и Джейсона

7 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об Эдди Ван Хадене: «Он просто лучший!»

6 янв 2021 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Примириться с его смертью было сложно»

26 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH имеет право
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SAMMY HAGAR был против смены названия после прихода в VAN HALEN



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В новом интервью с Марси Уайзер с радиостанции 95,5 KLOS бывший вокалист VAN HALEN Sammy Hagar ответил на вопрос, участвовал ли он в дискуссиях о том, стоит ли сохранить или нужно изменить название группы после ухода David'a Lee Roth'a и его появления в VAN HALEN в середине 80-х годов:

«Да, мы все были в одном помещении. И я помню, что глава Warner Bros. Мо Остин сказал: "Нам бы стоило проявить осторожность..." Наши менеджеры и юристы, а также президент звукозаписывающей компании и группы были в комнате, когда мы попросили разрешения, чтобы я присоединился к группе, — это было официально. Все сказали: "Мы хотим встретиться". Мы были в студии и сыграли "Why Can't This Be Love" [песню из альбома "5150" 1986 года]. Мо Остин сказал: "О, я чувствую запах денег" — он подумал, что это просто величайшая песня. Но в любом случае он тогда заявил: "Ребята, вы когда-нибудь думали о том, чтобы сменить название на, скажем, VAN HAGAR или что-нибудь в этом роде?" И я знаю, о чём они в тот момент думали, — что-то из серии: "Если это не сработает, по крайней мере, можно снова вернуться к VAN HALEN. Но если это будет VAN HALEN и это не сработает, так можно испортить репутацию VAN HALEN". Так что они пытались сохранить, как я думаю, имя VAN HALEN. И Эдди Ван Хален — только он, больше никто — сказал: "К чёрту всё это". Он сказал: "Это VAN HALEN с новым певцом". И все ответили: "Хорошо. Слово. Евангелие. Бум"».

Sammy также ответил на вопрос о том, был ли он согласен с решением сохранить имя VAN HALEN:

«Я был на сто процентов согласен с этим. Это был VAN HALEN с новым вокалистом. Мне было бы стыдно участвовать в VAN HAGAR. Я бы сказал: "Давайте просто поменяем его обратно на [оригинальное название VAN HALEN] MAMMOTH" или что-то в этом роде — вернёмся к истокам».

SAMMY HAGAR Says He





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