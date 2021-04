сегодня



SAMMY HAGAR был против смены названия после прихода в VAN HALEN



В новом интервью с Марси Уайзер с радиостанции 95,5 KLOS бывший вокалист VAN HALEN Sammy Hagar ответил на вопрос, участвовал ли он в дискуссиях о том, стоит ли сохранить или нужно изменить название группы после ухода David'a Lee Roth'a и его появления в VAN HALEN в середине 80-х годов:



«Да, мы все были в одном помещении. И я помню, что глава Warner Bros. Мо Остин сказал: "Нам бы стоило проявить осторожность..." Наши менеджеры и юристы, а также президент звукозаписывающей компании и группы были в комнате, когда мы попросили разрешения, чтобы я присоединился к группе, — это было официально. Все сказали: "Мы хотим встретиться". Мы были в студии и сыграли "Why Can't This Be Love" [песню из альбома "5150" 1986 года]. Мо Остин сказал: "О, я чувствую запах денег" — он подумал, что это просто величайшая песня. Но в любом случае он тогда заявил: "Ребята, вы когда-нибудь думали о том, чтобы сменить название на, скажем, VAN HAGAR или что-нибудь в этом роде?" И я знаю, о чём они в тот момент думали, — что-то из серии: "Если это не сработает, по крайней мере, можно снова вернуться к VAN HALEN. Но если это будет VAN HALEN и это не сработает, так можно испортить репутацию VAN HALEN". Так что они пытались сохранить, как я думаю, имя VAN HALEN. И Эдди Ван Хален — только он, больше никто — сказал: "К чёрту всё это". Он сказал: "Это VAN HALEN с новым певцом". И все ответили: "Хорошо. Слово. Евангелие. Бум"».



Sammy также ответил на вопрос о том, был ли он согласен с решением сохранить имя VAN HALEN:



«Я был на сто процентов согласен с этим. Это был VAN HALEN с новым вокалистом. Мне было бы стыдно участвовать в VAN HAGAR. Я бы сказал: "Давайте просто поменяем его обратно на [оригинальное название VAN HALEN] MAMMOTH" или что-то в этом роде — вернёмся к истокам».













