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Van Halen

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Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена



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Гитарист RATT Juan Croucier почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося шестого октября в возрасте 65 лет от рака:

«Мои искренние соболезнования в связи с кончиной Эдди Ван Халена его близким, товарищам по группе, друзьям и поклонникам. Все знают, что как музыкант он был просто замечательным и опередил своё время. Он заставлял других гитаристов стараться не отставать от его виртуозности и разочаровывал остальных, кто не мог в тот момент сыграть что-то подобное. Никогда не будет такого, как он. Настоящий новатор. Лидер. Лучший из лучших.

Его уход особенно сильно затронул меня, потому что (среди прочего) это возвращает меня во времена клубных выступлений в середине 1970-х. До того, как они сделали свою первую запись, наши группы часто играли вместе. Я помню, как играл с ними, когда они были кавер-группой с несколькими оригинальными темами. Моя группа открывала их концерт, когда они играли в Starwood, а Gene Simmons и Paul Stanley пришли посмотреть, как они играют. Мы все знали, каким особенным были Эдди Ван Хален и его группа. Даже тогда они были абсолютно потрясающими. Помню, я подумал (наблюдая, как они выступали в те времена): "Если эти ребята не смогут выбраться, то никто в этом городе не сможет". Они были настолько хороши, что у них было всё. Я также был там в тот вечер, когда они играли в Whisky, и пришли руководители из Warner Brothers, чтобы увидеть их, — две или три песни их сета. Я уже тогда знал, что для них дело сделано. Через несколько недель стали ходить слухи, что VAN HALEN подписали контракт с Warner Brothers. (По иронии судьбы, мы оказывали им прямую поддержку на одном из их последних концертов в Rock USA в 2013 году). Итак, то, что VAN HALEN получили контракт на запись, дало надежду всем остальным местным группам... Надежду, что когда-нибудь мы тоже сможем получить шанс доказать, что мы достойны этого.

Эдди Ван Хален и его группа были теми, кто возглавил это движение и открыл дверь для всех остальных рок-групп, получивших контракты из Лос-Анджелеса / Голливуда. Они были причиной того, что так много групп приехало со всей страны и даже мира, чтобы попытаться сделать это в Лос-Анджелесе. А всё остальное уже стало историей... Эдди Ван Хален и его группа были предтечами всего движения в рок-музыке. Существует неизмеримый долг благодарности за то, что он и его группа сделали для этого жанра. Они всегда будут почитаться за это достижение. Я не могу представить, каким был бы мир рока без VAN HALEN в авангарде этого движения. Да благословит его Бог.

Спасибо, Эдди. Тебя будет очень не хватать. Покойся с миром».

RATT



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