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SAMMY HAGAR заявил, что не общается с ALEX'ом VAN HALEN'ом



Sammy Hagar в очередной раз высказался по поводу предполагаемого концерта в честь всех звёзд VAN HALEN, заявив, что было бы здорово снова сыграть с Alex'ом Van Halen'ом и Michael'ом Anthony.



В рамках программы SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" Hagar'a спросили, были ли какие-либо дальнейшие действия, связанные с концертом VAN HALEN в последнее время, на что он ответил:



«Насколько я знаю, ничего не было. Все слышали разговоры о том, что Jason будет басистом, а Joe Satriani будет играть на гитаре. Потом мне позвонили из менеджмента, мне позвонил Ирвинг Азофф, который сказал: "Ты хочешь участвовать в этом, с Mike'ом, Al'ом и гитаристом-суперзвездой?" Я сказал: "Я сделаю всё что угодно с Al'ом и Mike'ом и буду играть музыку с людьми, но это не будет VAN HALEN". Нет никакого VAN HALEN. Мне всё равно, что кто-либо говорит об этом. Wolfie — это VAN HALEN, ясно? [Он имеет в виду сына Эдди, Wollfgang'a, который заменил Michael'a в VAN HALEN в 2007 году]. А он не хочет быть группой-копией VAN HALEN. Я его не виню, у него отлично идут дела с его собственными проектами, и это очень здорово. Он — VAN HALEN, и если он захочет сыграть на гитаре с Al'ом, Mikey и мной, я с удовольствием это сделаю. Это имеет смысл сделать только один раз, дав грандиозное шоу. А не так: "Давайте отправимся в турне по миру и будем записывать альбомы". Нет, нет, нет, нет. VAN HALEN не существует, но сыграть с Al'ом и Mike'ом и отличным гитаристом на каком-нибудь мероприятии, — как на том, которое лидер [FOO FIGHTERS] Dave Grohl устроил для Тейлора [Хокинса], что-то вроде этого — было бы здорово. Но в остальном — нет».



Когда интервьюер Эдди Транк заговорил о недавнем интервью Wolfgang'a, в котором он намекнул, что David Lee Roth является препятствием для проведения концерта в честь Эдди Ван Халена, Sammy сказал:



«Дело не только в этом парне. Мы с Alex'ом не общаемся. Недавно я снова связался с Alex'ом. У Mikey случилось несчастье в семье, и я связался с Al'ом, а он не ответил ни на мой звонок, ни на мой e-mail. И тогда я сказал: "Знаете что? К чёрту. Это не самое главное в моём списке, в моей повестке дня". Я думаю, Эдди определённо заслуживает концерта в свою честь... И весь мир пришёл бы на это посмотреть.



Я не знаю, почему люди обвиняют в этом Roth'a. Я не общаюсь с Dave'ом. И если бы он это сделал, он бы хотел сделать это без меня. Я уверен, что это часть проблемы, о которой говорит Wolfie. Если я сделаю заявление, он может сказать: "Я буду участвовать, только если там не будет Hagar'a". И если это так, то это типичный Roth, и это часть проблемы. Не то чтобы он всё контролировал, просто он плохо ладит с другими. И, как я уже сказал, если Alex обратится ко мне и захочет сделать это, я за. Целиком и полностью — давайте сделаем это как-нибудь. Но Alex до сих пор что-то имеет против меня, и я думаю, он собирается унести эту тайну с собой в могилу. Я помирился с Эдди до его смерти, но не думаю, что помирился с Al'ом. И я не думаю, что смогу помириться, если он не протянет мне руку. Я делал это уже около пяти раз.



Я не пытаюсь начать вражду между нами. Но я люблю этого парня, и я люблю VAN HALEN, то, что мы сделали вместе... Al — самый упрямый Телец. Тельцы известны своим упрямством. Он голландский Телец, и он самый упрямый, твердолобый парень, кого только можно встретить в жизни. И его трудно переубедить. Он за что-то цепляется. И я просто хочу, чтобы он не был таким. Я люблю этого парня. Как я уже миллион раз говорил, мы с Alex'ом иногда ладили лучше, чем Эд и я. В трудные времена мы с Alex'ом всё равно ладили. Но я не знаю, что случилось. Кто-то настроил его. Кто-то что-то ему сказал. Может быть, ему до сих пор не нравится моя книга, которая была самой честной вещью, которую я когда-либо делал в своей жизни. Некоторые люди просто считают, что этого не нужно было делать».







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