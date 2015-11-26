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PATTY SMYTH не хотела выходить из дома в день смерти Эдди Ван Халена



Вокалистка SCANDAL PATTY SMYTH почтила память Эдди Ван Халена, скончавшегося в возрасте 65 лет от рака:



«Я буквально не покидала свой дом. Я просто не могла поверить в это. Я начала пересматривать записи, когда он выступал вместе с нами. И несколько из них поставила. Мне очень грустно за его сына, брата, жену, бывшую жену. Мне очень и очень печально. Он был замечательным».













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