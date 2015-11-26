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*Новое видео ACCEPT 309
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 281
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 59
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 42
*Умер Эдди Ван Хален 41
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Van Halen

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13 окт 2020 : 		 ALEX VAN HALEN — о смерти брата

13 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY — о смерти Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 PATTY SMYTH не хотела выходить из дома в день смерти Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 Музыканты STEEL PANTHER, U.D.O., JADED HEART и BONFIRE записали кавер-версию VAN HALEN

12 окт 2020 : 		 Гитарист TESLA почтил память Эдди Ван Халена

12 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY почтили память Эдди Ван Халена

12 окт 2020 : 		 SLASH общался с Эдди Ван Халеном незадолго до смерти

11 окт 2020 : 		 Менеджер VAN HALEN: «Группа была близка к туру в 2019 году»

11 окт 2020 : 		 DWEEZIL ZAPPA почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%

9 окт 2020 : 		 VAL ANDRADE почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ROCK DANCE THEATRE почтили память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR общался с Эдди Ван Халеном за несколько месяцев до смерти

9 окт 2020 : 		 ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 RITCHIE BLACKMORE почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 QUINCY JONES почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывшая жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывший басист VAN HALEN почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOE ELLIOTT и VIVIAN CAMPBELL почтили память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена
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PATTY SMYTH не хотела выходить из дома в день смерти Эдди Ван Халена



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Вокалистка SCANDAL PATTY SMYTH почтила память Эдди Ван Халена, скончавшегося в возрасте 65 лет от рака:

«Я буквально не покидала свой дом. Я просто не могла поверить в это. Я начала пересматривать записи, когда он выступал вместе с нами. И несколько из них поставила. Мне очень грустно за его сына, брата, жену, бывшую жену. Мне очень и очень печально. Он был замечательным».

PATTY SMYTH Didn





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