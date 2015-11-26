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WOLFGANG VAN HALEN выпустил сингл



WOLFGANG VAN HALEN планировал выпустить пластинку со своей сольной группой MAMMOTH WVH, но планы пришлось поменять, когда его отец, Эдди, сообщил о возвращении рака. Wolfgang принял решение поддержать отца и выпустить материал позднее. В итоге музыкант решил выпустить сольный альбом в следующем году, а первый сингл из этого релиза, "Distance", доступен ниже.



















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