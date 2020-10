сегодня



Вокалист EXTREME вспоминает Эдди Ван Халена



Вокалист EXTREME Gary Cherone, певший в VAN HALEN с 1996 по 1999 годы и записавший с коллективом альбом "Van Halen III", в интервью Rolling Stone поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене.



Когда-нибудь Эдди говорил, почему остановил выбор на вас?



«Когда я проходил прослушивание, я только что прилетел и ни фига не поел. Я такой: "Чёрт возьми, чувак. Я просто хочу показать себя с лучшей стороны". В жизни бы не подумал, что окажусь в этой группе. У меня было хорошее прослушивание. Я пел материал Dave'a и немного беспокоился о песнях Sammy, потому что его диапазон был выше моего. Думаю, был нервяк, но я помню, как подтянулся Michael Anthony и сказал: "Чувак, ты должен помочь мне с этой песней". Но прослушивание прошло хорошо. Мы пообедали, он работал над песней, и я сразу же начал писать с ним. Я думаю, это была "Without You", которая стала первой песней на "VHIII". Я пел на SM57 (микрофон) с Эдди, курящим в лицо (смеётся), и мало предполагал, что некоторые из этих треков будут записаны для альбома. Мы просто подошли ко всему как авторы. Это был процесс, длившийся более недели или двух, в котором мы только что сошлись как соавторы. И как люди, я полагаю, мы оба были социально неуклюжи. Когда мы были одни, нам было комфортно».



Он просил вас внести свой вклад в его игру на гитаре?



«Когда мы работали над "A Year To The Day", он делал свои соло, а также работал над своим третьим или четвёртым соло. Он сыграл их все, а потом спрашивает: "Какое из них тебе нравится?" И мы с Mike'ом Post'ом были в растерянности. "Не знаю, первое, что ты сыграл, было великолепно, и ничего такого я никогда в жизни не слышал". А потом он сыграл второе, и я сказал: "Эдди, ты не можешь об этом спрашивать. Это вне нашей компетенции". Но он был таким. Он спрашивал: "А ты как думаешь? Тебе нравится?" А если бы мы сказали второе, он бы ответил: "Хорошо", он бы доверился тебе. Но никто не хотел такой ответственности. Я не хотел этого, я боялся ошибиться».



Как прошло турне с Эдди?



«Он был великолепен, и группа была великолепна. Если бы я хотел всё повторить, то я бы хотел, чтобы мы гастролировали с ними до того, как запишем альбом. Записать альбом — это был познавательный опыт, но вы сближаетесь, когда находитесь в автобусе или самолёте, и встречаетесь каждый день. Вот когда группа действительно сходится. Эдди был счастлив. У них с Alex'ом была гримёрка, у меня была такая же с Michael'ом. Эдди всегда заходил, приносил свою гитару и разогревался. Шоу было великолепным.



Я думаю, что тур был великолепен, потому что это была комбинация эпохи Dave'a и Sammy, чего они никогда не делали. И поэтому он был особенным. Я помню, как был на репетиции, и они спрашивали меня, что я хочу исполнять, в то время они играли только обойму старых тем Sammy. Поверь мне, когда я говорю, мне было всё равно, запишем ли мы какую-нибудь новую пластинку или нет. Одна или две песни меня устраивают — " Without You" или что-то вроде того. Так что когда Alex спросил меня, я ответил: "Я сделаю всё что угодно". — "Ну, выбирай". Так что я полез в каталог и хотел сделать вещи, которые они не играли раньше. Поклонники слышали "Jump" и "Panama" целую вечность, так что вытащить "Romeo's Delight", "I'm The One", "Mean Street", "Unchained" впервые за десять лет было бы весело. И им понравилось. Мы открывали концерты с "Unchained", и по лицам людей в зале можно было увидеть, как им это нравилось. Неважно, кто пел. Фанаты были сражены этими ребятами».



Каково это было — смотреть, как Эдди каждый вечер играет своё длинное соло?



«Он играл несколько старых вещей вместе, но это постоянно увеличивалось по времени. Это было похоже на наблюдение за джазовым музыкантом, его головой и пальцами. Это было великолепие Эдди. Он всегда удивлял тебя. У меня в голове такая картинка: ты смотришь видео "Jump" и видишь эту улыбку — вот он, Эдди. Он был один на один с гитарой, и это было для него настоящей радостью. Из него просто выливалась эта радость. Я чувствую себя благословлённым, что был вместе с ним хоть какое-то время!»







