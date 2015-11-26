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Гитарист TESTAMENT почтил память Эдди Ван Халена



Гитарист TESTAMENT Eric Peterson почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося в возрасте 65 лет:



«Во-первых, начну со странностей... Я слушал первый альбом VAN HALEN во время карантина много раз и всё думал, как эта пластинка прошла проверку временем.



Два дня назад я был в музыкальном магазине, увидел гитару EVH и влюбился. Отложил её и сегодня должен был забрать. А потом услышал новости... Ну что за срань!!!



Эдди был моим любимым гитаристом и оказал на меня влияние, я стал таким, каким стал, благодаря ему. Его музыка была саундтреком моих средних лет. Его музыка будет жить вечно.



Эдди изменил образ гитариста — то, как он должен выглядеть. Он не хотел быть самым быстрым, он хотел, чтобы люди помнили его песни, и всё это у него было.



И я сейчас весь день разучиваю их песни. Я уже отключаюсь... Но я должен забрать гитару прямо сейчас.



Мои соболезнования его семье».







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