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Концертная запись VAN HALEN 1975 года



My Collection опубликовали пультовую запись выступления VAN HALEN в Pasadena High School в 1975 году:



"Chevrolet"

"Maybe I'm A Leo"

"Brown Sugar"

"And We All Had A Real Good Time"

"Walk Away"

"Rock And Roll Hoochie Koo"

"Don't Call Us, We'll Call You"

"I Live With Fools"







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