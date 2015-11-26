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Гитарист STONE SOUR: «Для меня Эдди Ван Хален более значим как клавишник»



Josh Rand в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как Эдди Ван Хален повлиял на его игру на гитаре:



«Ну дело вот в чём: не как гитарист. Эдди Ван Хален больше повлиял на меня как клавишник, понимаете? [Cмеётся]. Не поймите меня неправильно: я уверен, что все, кто читает это, скажут: "О чём он, чёрт возьми, говорит?" Эдди Ван Хален как гитарист, очевидно, находится на горе Рашмор, что называется, с головы до ног. Не только за технику — как новатор, за всё. Я ставлю его на высокую ступень. Но что касается меня, он повлиял на ребят, которые повлияли на меня. Это действительно то, к чему всё сводится. Это как [Джими] Хендрикс. Я люблю Джими и очень уважаю [его]. Он повлиял на всех, кто пришёл после него в рок на гитаре, но это не обязательно означает, что он — мой главный выбор в том, кого мне нравится слушать. Это ни в коем случае не означает неуважения.



Мне нравится [версия VAN HALEN с Sammy Hagar'ом] больше, чем [версия с David'ом Lee Roth'ом]. А также, учитывая это, я скажу, что считаю их двумя различными группами. Я считаю, что группа с David'ом Lee Roth'ом в качестве вокалиста — это рок-группа, которая стремится хорошо провести время. Эпоха Sammy Hagar'а на мой взгляд стала почти как adult contemporary, и это в том числе из-за сочинения песен в целом и лучшего продюсирования. Но, как я уже сказал, это только моё мнение, и мне одинаково нравятся обе группы. Если бы я больше склонялся к одной из них, то это, извините, но Sammy Hagar — отличный певец. [смеётся] Извини, Dave. Я бы предпочёл, чтобы он был, например, ведущим ток-шоу. Это было бы чертовски интересно, потому что его личность настолько зашкаливает, и его образ просто... Скажем так: парень не лишён уверенности в себе... Но именно это всем в нём и нравится, понимаете?»







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