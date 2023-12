сегодня



JOE SATRIANI об отличиях от Эдди Ван Халена



Несмотря на разговоры о том, что Joe Satriani может принять участие в проекте, связанном с Van Halen, любители гитары пришли в восторг, когда появилась новость о его сотрудничестве с Sammu Hagar'ом. В недавно объявленном туре, получившем название "Best of All Worlds", также примут участие Jason Bonham на барабанах и Michael Anthony на басу.



В интервью для Ultimate Guitar Satriani отметил некоторые из самых сложных моментов в исполнении партий Эдди Ван Халена и рассказал, что ему придётся больше практиковаться до начала тура в июле 2024 года.



На вопрос о том, какие из партий Эдди Ван Халена ему показались наиболее сложными, Satriani ответил следующее:



«Я думаю, главное то, что последние пять десятилетий я изо всех сил старался быть самим собой и никого не копировать. Мне повезло, что с конца 1980-х у меня была сольная карьера. Так что у меня была работа, которая заставляла меня быть самим собой настолько, насколько это было возможно. Я старался быть ни на кого не похожим.



Но в конце концов подобное случается, когда ты веселишься. К примеру, ты на вечеринке, и кто-то говорит: "Ты можешь сыграть эту песню?", и ты понимаешь... Я понятия не имею, как играть эту песню. Я люблю эту песню. Я слушал её миллион раз. Но я не знаю, что этот парень делает. Тогда приходится выучить её.



Ты думаешь: "Ого, это очень странно". Это так неловко. Дело не в партиях, потому что я слышу аккорды и знаю, что это такое, когда слышу. Дело в чувстве ритма. Если ты глубоко погружён в свою музыку, очень трудно выбраться из неё и попытаться правильно подражать кому-то другому.



Если бы вы дали гитару Эдди и сказали: "Эдди, мы хотим, чтобы ты сыграл "Summer Song" нота в ноту". Он бы ответил: "Я так не играю. Это не моё. Я сделаю вот так". Конечно, нам бы понравилось, что бы он это ни сделал. Это было бы прикольно. Но это было бы не совсем то же самое.



Когда я был молод и играл в кавер-группах, я знал, что такое пытаться максимально приблизиться к оригиналу. Мы исполняли песни Led Zeppelin и Black Sabbath, Rolling Stones и тому подобные вещи. Но в конце концов ты понимал: "Я так не играю. Это не моё вибрато".



Если я пойду играть в AC/DC, я ни за что не смогу изобразить вибрато Ангуса. У него своё вибрато. Если вы попытаетесь сыграть партии кого-то вроде Джеффа Бека, у вас не получится — его игра индивидуальна. Можно сыграть ноты и напомнить людям о том, как он играл, но звучать это будет не совсем так.



Если бы мы услышали, как Eric Clapton пытается сыграть "Since I've Been Loving You" Led Zeppelin, это ни за что не звучало бы так же. На мой взгляд, это было бы здорово, но звучало бы иначе. Поэтому я сразу же понял, что мне нужно разобраться в песнях. Вот несколько вещей, которые я заметил...



Во-первых, он так играет в такт, что кажется, будто он подгоняет ритм, но на самом деле это не так. Удивительно, как он это делает. Я понял это, когда вернулся назад и прослушал свои вещи в обратном порядке. Я подумал: "О, это же я, играю в слабую долю сколько могу, потому что играю мелодию"



Когда я играю мелодию, я не хочу быть впереди. На самом деле я хочу, чтобы группа играла, а я был позади, как певец. Мне нравится, как Robert Plant поёт в "Since I've Been Loving You". Он отстаёт — как и в любой хип-хоп-песне, вокал специально идёт с оттягом».



