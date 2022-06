сегодня



MICHAEL ANTHONY не знает, будет ли трибьют-шоу VAN HALEN



MICHAEL ANTHONY в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" подтвердил, что вёл предварительные переговоры о трибьют-шоу VAN HALEN, но не знает, что из этого выйдет:



«Я не разговаривал с ним некоторое время, но я иногда общаюсь с Alex'ом. И по большей части мы даже не так много говорим о музыке — больше о семье, о том, как у нас дела, и тому подобном. Я знаю, что всё, что связано с Эдди [Ван Халеном, гитаристом VAN HALEN и братом Alex'a] до сих пор причиняет ему сильную боль, и, вероятно, будет причинять до конца жизни. Но я говорил с ним и Dave'ом в прошлом году о возможном сотрудничестве, но Dave начал говорить очень быстро, и я сказал: "Хорошо". И у нас в общем-то был просто телефонный разговор о том, чтобы провести конференц-звонок, чтобы обсудить это, а потом другой звонок не состоялся по какой-то причине с их стороны. Я сказал им, что, безусловно, заинтересован. И это будет больше похоже на праздник музыки, а не на то, чтобы собрать что-то и назвать это VAN HALEN, потому что сейчас это было бы неправильно».



Также он сказал, что не был в курсе обсуждения планов об участии Jason'а Newsted'а в возможном проекте.









