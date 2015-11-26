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STEVEN WILSON сдал назад



STEVEN WILSON принёс извинения сыну Эдди Ван Халена за свои слова о его отце:



«Дорогой @WolfVanHalen, я приношу извинения, и я не высказывал никакого неуважения по отношению к твоему отцу, экстраординарному музыканту. У меня никогда не было записей @VanHalen, и меня никогда не привлекала подобная стилистика, но он, без всякого сомнения, был настоящим новатором. Так что когда меня спросили о его смерти, я честно не мог признать, что она меня сильно тронула, по крайней мере не так, как смерть моих кумиров Боуи и Принса.



Это заявление было сделано в искреннем покаянии. Простите меня за любое непреднамеренное оскорбление, и я приношу свои глубочайшие соболезнования».



Wolfgang ответил на это сообщение:



«Невероятно любезно с твоей стороны сказать это, @StevenWilsonHQ. В моих предыдущих твитах я не имел в виду ничего плохого. Как я уже говорил, интернет усугубляет то, что ты сказал, так как в интернете это в порядке вещей. Всё равно очень любезно с твоей стороны. Будь здоров, друг».







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