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Van Halen

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4 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON сдал назад

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3 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»

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18 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»

17 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY сказал, что Эдди Ван Хален не страдал звёздной болезнью

16 янв 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Концерту памяти Эдди быть!»

12 янв 2021 : 		 EVH выпускают новые продукты в память об Эдди Ван Халене

11 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я очень давно последний раз говорил с Эдди»

10 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY о ролике встречи Эдди и Джейсона

7 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об Эдди Ван Хадене: «Он просто лучший!»

6 янв 2021 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Примириться с его смертью было сложно»

26 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH имеет право

25 дек 2020 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди сильно повлиял на мою игру»

23 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален будет удостоен награды

23 дек 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Нельзя просто выйти и посмотреть на нового Эдди»

23 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сейчас Эдди играет для Бога»

23 дек 2020 : 		 GRETA VAN FLEET неделю скорбели по Эдди Ван Халену

18 дек 2020 : 		 SLASH — об Эдди Ван Халене

18 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY — об Эдди Ван Халене

16 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Если через год я исчезну — значит, моя музыка ничего не стоит»

14 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален был кремирован

14 дек 2020 : 		 Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера

13 дек 2020 : 		 Гитара Эдди Ван Халена ушла за 37 тысяч

11 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене
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STEVEN WILSON сдал назад



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STEVEN WILSON принёс извинения сыну Эдди Ван Халена за свои слова о его отце:

«Дорогой @WolfVanHalen, я приношу извинения, и я не высказывал никакого неуважения по отношению к твоему отцу, экстраординарному музыканту. У меня никогда не было записей @VanHalen, и меня никогда не привлекала подобная стилистика, но он, без всякого сомнения, был настоящим новатором. Так что когда меня спросили о его смерти, я честно не мог признать, что она меня сильно тронула, по крайней мере не так, как смерть моих кумиров Боуи и Принса.

Это заявление было сделано в искреннем покаянии. Простите меня за любое непреднамеренное оскорбление, и я приношу свои глубочайшие соболезнования».

Wolfgang ответил на это сообщение:

«Невероятно любезно с твоей стороны сказать это, @StevenWilsonHQ. В моих предыдущих твитах я не имел в виду ничего плохого. Как я уже говорил, интернет усугубляет то, что ты сказал, так как в интернете это в порядке вещей. Всё равно очень любезно с твоей стороны. Будь здоров, друг».

STEVEN WILSON Apologizes To WOLFGANG VAN HALEN Over Comments Regarding EDDIE VAN HALEN



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