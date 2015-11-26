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Умер оригинальный басист VAN HALEN



Оригинальный басист VAN HALEN Марк Стоун скончался, проиграв свою битву с раком. Это сообщение подтвердил его брат, Brad, написавший:



«Мой любимый брат Марк ушёл из жизни этим утром #markstone #vanhalen #fanhalen».



Greg Renoff: «Только что узнал о печальных новостях, что Марк Стоун, игравший с братьями Van Halen в MAMMOTH и VAN HALEN с 1970 по 1974 годы, ушёл из жизни»



Марк был басистом в MAMMOTH с 1972 по 1974 годы. В состав группы также входили Eddie Van Halen (вокала/гитара) и Alex Van Halen (ударные). В начале 1974 года David Lee Roth присоединился к команде, и вскоре группа изменила название на VAN HALEN. В середине 74-го коллеги по группе решили, что занятость Стоуна в школе куда больше, чем желание продолжать музыкальную карьеру, и решили найти нового участника. Им стал Michael Anthony из группы SNAKE. Это решение не повлияло на дружбу между уже бывшими участниками, он присутствовал на свадьбе Eddie в 1981 году.













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