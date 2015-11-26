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Гитарист AEROSMITH: « VAN HALEN были замечательной группой!»



Joe Perry в рамках недавнего интервью высказал своё отношение к тому наследию, что оставил Эдди Ван Хален:



«Эдди был лидером нового поколения гитаристов и изменил игру на гитаре — его стиль, да всё. Это забавно, потому что когда я услышал что-то из его материала, я сказал: "О, а я слышал такой эффект раньше, а такой эффект я тоже слышал раньше". Но фишка была в том, что именно он их сложил вместе. И это стало чем-то новым.



Чувак, я считаю, что VAN HALEN были невероятной группой. David Lee Roth был как вокальный Джими Хендрикс. Когда они были на вершине, они были лучшими — они жгли!»



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