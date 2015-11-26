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*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
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Van Halen

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2 авг 2021 : 		 Гитарист KOBRA AND THE LOTUS исполняет VAN HALEN

24 июл 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY вспоминают альбом VAN HALEN

23 июл 2021 : 		 Биография EDDIE VAN HALEN выйдет осенью

2 июл 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Я узнал о существовании Эдди Ван Халена из песни Майкла Джексона»

30 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR сожалеет, что раскрыл «тёмную сторону» Эдди Ван Халена в своей книге

27 июн 2021 : 		 Очередная гитара VAN HALEN уйдёт с молотка

20 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о VAN HALEN: «Они должны были стать хедлайнерами»

19 июн 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Концерт памяти папы обязательно состоится»

17 июн 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN ушла за 230 000 долларов

17 июн 2021 : 		 Серия гитар Эдди Ван Халена ушла за 210 тысяч

15 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR знал, что со здоровьем у Эдди совсем плохо

14 июн 2021 : 		 VAN HALEN не записывали 60 песен в 2012-м

2 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — об Эдди Ван Халене

27 май 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN может уйти за 300 000 долларов

18 май 2021 : 		 Гитара Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

14 май 2021 : 		 GEORGE LYNCH почтил память Эдди Ван Халена

16 апр 2021 : 		 SAMMY HAGAR был против смены названия после прихода в VAN HALEN

16 апр 2021 : 		 После ухода DAVID'a LEE ROTH'a лейбл хотел изменить имя VAN HALEN

8 апр 2021 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

23 мар 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Были разговоры о бокс-сете VAN HALEN»

22 мар 2021 : 		 Продюсер Грэмми — о трибьюте Ван Халену

22 мар 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Меня приглашали на Грэмми»

3 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хоть и басист, но Эдди повлиял и на меня»

1 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспомнил о посиделках с Эдди

25 фев 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена

20 фев 2021 : 		 Превью книги об Эдди Ван Халене
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Гитарист KOBRA AND THE LOTUS исполняет VAN HALEN



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Гитарист KOBRA AND THE LOTUS специально для EMG TV исполнил попурри из песен Эдди Ван Халена.

Former KOBRA AND THE LOTUS Guitarist CHARLIE PARRA Performs EDDIE VAN HALEN Tribute Medley For EMG TV



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