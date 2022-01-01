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JOE SATRIANI говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом о возможности тура



JOE SATRIANI подтвердил, что обсуждал с ALEX'ом VAN HALEN'ом и DAVID'ом LEE ROTH'ом возможность проведения тура памяти Эдди Ван Халену. Это случилось через несколько дней после того, как Jason Newsted заявил, что отказался от подобного предложения:



«Я разговаривал с Alex'ом и Dave'ом около года о том, чтобы сделать что-то, — тур, что-то в этом роде, что будет настоящей данью уважения Эдди [Ван Халену] и наследию VAN HALEN.



Для меня это была устрашающая перспектива — делать что-то подобное, но я понял, что это станет для меня поистине любимым занятием. Для меня было большой честью принять такой вызов.



Это ведь очень сложно. Но я могу сказать, что если это произойдёт, я знаю, что мы сделаем это величайшим событием для фанатов, и мы все вместе будем чествовать не только великого Эдди Ван Халена, но и наследие, которое создала эта группа, потрясающее количество музыки, доброжелательность и хорошее настроение, которое они создали как команда».



По словам Satriani, он был удивлён, узнав, что Jason раскрыл существование проекта до того, как всё было завершено, и было сделано официальное заявление:



«Такие вещи всегда происходят в музыкальной индустрии, и нужно молчать об этом [смеётся], потому что иногда ничего не получается. Обычно есть около 10 безумных идей, которые витают в воздухе, и музыканты всегда говорят: "Хорошо, я не буду ничего говорить об этом, потому что это может не получиться. Я не хочу ранить чувства этого человека или нарушить другие бизнес-планы. Так что да, мы все были в шоке от того, что Jason захотел об этом рассказать, потому что мы все поклялись молчать [смеётся]».



Satriani также рассказал о том, каково это — быть в постоянном контакте с Alex'ом, пока он собирает воедино все детали возможного тура VAN HALEN:



«Должен признать, что знакомство с Alex'ом было просто великолепным. Он замечательный человек, и, конечно же, я не могу представить, как можно потерять брата так рано. Они были очень близки, их отношения были по-настоящему уникальными».



Что касается Roth'a, гитарист сказал:



«Я не так хорошо знаю Dave'a. Кажется, я встречался с ним всего один раз — возможно, когда Steve [Vai] пригласил нас в турне David'a Lee Roth'a. В то время я был в Австралии с Mick'ом Jagger'ом, и мы все поехали; это был незабываемый опыт. Но я разговаривал с Dave'ом по телефону всего несколько раз за последние — не знаю точно — лет 25 или около того. Но он — David Lee Roth, они — VAN HALEN. Это важно.



Как я уже говорил, если это когда-нибудь произойдёт, для меня это будет большой честью и ужасающим вызовом. Эдди... Невозможно воспроизвести то, что он сделал. Вы можете выучить ноты, вас могут научить всем приёмам игры, купить оборудование и всё такое, но был только один Эдди, и он был воплощением оригинального гения. Но если это случится, я знаю, что Alex позаботится о том, чтобы всё было сделано правильно и как нужно».













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