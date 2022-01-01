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OZZY OSBOURNE — о соперничестве Рэнди Роадса и Эдди Ван Халена



В новом интервью для Rolling Stone Ozzy Osbourne заявил, что его покойный друг и коллега по группе никоим образом не был под влиянием Эдди:



«Я недавно слышал, что Эдди [Ван Хален] сказал, что якобы он научил Рэнди всем своим приёмам... Это не так. Честно говоря, Рэнди не очень хорошо отзывался об Эдди. Может быть, они поссорились или что-то в этом роде, но они были соперниками».







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