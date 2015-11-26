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Van Halen

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18 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»

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14 дек 2020 : 		 Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера

13 дек 2020 : 		 Гитара Эдди Ван Халена ушла за 37 тысяч

11 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена

11 дек 2020 : 		 Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене

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9 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем
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|||| 18 янв 2021

MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»



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MICHAEL ANTHONY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, действительно ли планировался реюнион-тур VAN HALEN с участием всех вокалистов группы:

«Мне звонили из их команды — наверное, это был звонок из офиса Irving'a Azoff'a, — не помню точно... Года три или четыре назад... И они спросили о возвращении и реюнионе. Всё вроде завертелось, а потом, насколько помню, Эдди вновь заболел — он летал в Европу для процедур или чего-то в этом роде. И в итоге так ничего конкретного и не случилось. Думаю, он был очень болен».

На вопрос о том, общался ли он с Wolfgang'ом после смерти Эдди, Michael ответил:

«Нет, я не говорил с ним. Очевидно, что я не хотел с ним говорить. Я немного говорил с Alex'ом сразу после смерти Эдди, но я хотел сохранить их личное пространство. Мы общались с Wolfie сообщениями несколько раз, и всё хорошо».

На вопрос о том, какие у него отношения с Alex'ом, он ответил:

«Мы немного поговорили после ухода Эдди, Alex был очень опустошён и находился, скажем так, в себе, так что я решил всё отпустить и подождать, однако уверен, что однажды мы нормально пообщаемся, может, даже встретимся».

MICHAEL ANTHONY Says He Spoke With ALEX VAN HALEN Right After EDDIE VAN HALEN





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