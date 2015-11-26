18 янв 2021



MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN 'ом после смерти Эдди»



MICHAEL ANTHONY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, действительно ли планировался реюнион-тур VAN HALEN с участием всех вокалистов группы:



«Мне звонили из их команды — наверное, это был звонок из офиса Irving'a Azoff'a, — не помню точно... Года три или четыре назад... И они спросили о возвращении и реюнионе. Всё вроде завертелось, а потом, насколько помню, Эдди вновь заболел — он летал в Европу для процедур или чего-то в этом роде. И в итоге так ничего конкретного и не случилось. Думаю, он был очень болен».



На вопрос о том, общался ли он с Wolfgang'ом после смерти Эдди, Michael ответил:



«Нет, я не говорил с ним. Очевидно, что я не хотел с ним говорить. Я немного говорил с Alex'ом сразу после смерти Эдди, но я хотел сохранить их личное пространство. Мы общались с Wolfie сообщениями несколько раз, и всё хорошо».



На вопрос о том, какие у него отношения с Alex'ом, он ответил:



«Мы немного поговорили после ухода Эдди, Alex был очень опустошён и находился, скажем так, в себе, так что я решил всё отпустить и подождать, однако уверен, что однажды мы нормально пообщаемся, может, даже встретимся».













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