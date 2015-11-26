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MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена



MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:



«Привет, Эдди, ты был ЛУЧШИМ в своём поколении. И мне очень жаль, что тебя больше нет.



Мои искренние соболезнования тем, кто тебя любил. Мне тебя будет не хватать, но как мой партнёр сказал мне: "Ты ушёл в лучшее место". Покойся с миром, мой друг!



Я всегда буду лелеять воспоминания о том, как мы встретились в конце 70-х в Германии, когда я со SCORPIONS пришёл на твой концерт. Никогда не забуду то славное время, что мы провели вместе в гримёрке.



Мои искреннее уважение твоей невероятной игре, звуку, мелодике, твоему чувству ритма, твоему невероятному умению удивлять и всему остальному. Ты был полноценным, фантастическим и во всех отношениях удивительным и замечательным гитаристом.



Да благословит тебя Бог!»







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