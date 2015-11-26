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Van Halen

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9 окт 2020 : 		 Жена почтила память Эдди Ван Халена

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9 окт 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOE ELLIOTT и VIVIAN CAMPBELL почтили память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена

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8 окт 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 PHIL ANSELMO почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 JOE SATRIANI почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 STEVE VAI почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Музыканты о смерти Эдди Ван Халена

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28 сен 2020 : 		 Умер оригинальный басист VAN HALEN
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MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена



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MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:

«Привет, Эдди, ты был ЛУЧШИМ в своём поколении. И мне очень жаль, что тебя больше нет.

Мои искренние соболезнования тем, кто тебя любил. Мне тебя будет не хватать, но как мой партнёр сказал мне: "Ты ушёл в лучшее место". Покойся с миром, мой друг!

Я всегда буду лелеять воспоминания о том, как мы встретились в конце 70-х в Германии, когда я со SCORPIONS пришёл на твой концерт. Никогда не забуду то славное время, что мы провели вместе в гримёрке.

Мои искреннее уважение твоей невероятной игре, звуку, мелодике, твоему чувству ритма, твоему невероятному умению удивлять и всему остальному. Ты был полноценным, фантастическим и во всех отношениях удивительным и замечательным гитаристом.

Да благословит тебя Бог!»

MICHAEL SCHENKER: EDDIE VAN HALEN Was



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