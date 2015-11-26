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Барабанщик L.A. GUNS: «Смерть Эдди оставила большую прореху»



Барабанщик L.A. GUNS Steve Riley поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене, скончавшемся шестого октября:



«Он велик — он просто велик — потому что он не просто великий музыкант, он огромная часть Лос-Анджелеса и всех нас тоже. Я имею в виду, что QUIET RIOT открыли дверь в 1982-м, но на самом деле это сделали VAN HALEN в 1978-м, являясь лос-анджелесской группой.



Мне тоже повезло с Эдди, потому что когда я переехал в Лос-Анджелес в 77-м, я дружил с группой ANGEL 70-х. Не знаю, помнишь ли ты ANGEL. Они были из 70-х, и они были как белые KISS на Casablanca Records. И они были одной из тех групп, которые были вроде как популярны здесь с 75-го по 80-й. VAN HALEN были с ними очень хорошими друзьями, и это было до того, как они подписали контракт. И я приехал сюда. Я был хорошим другом ANGEL, потому что они с восточного побережья, и я вырос с ними. Я вышел играть с Мики Джонсом, басистом из ANGEL, а он был очень хорошим другом Эдди Ван Халена. Это было до того, как вышел их первый альбом. Так что мне довелось тусоваться с Эдди на вечеринках конца 77-го — начала 78-го. Забавно то, что я ходил в Starwood, — это клуб, который раньше был здесь, в Голливуде — и это были я, Микки Джонс и Эдди Ван Хален, и мы пошли посмотреть, как играет Рэнди Роадс. Просто безумие вспоминать об этом сейчас, с учётом того, какими известными и легендарными стали эти два парня [Рэнди и Эдди].



Эдди пригласил нас в "Whisky", чтобы мы посмотрели его шоу, а я познакомился с первым альбомом [VAN HALEN]. И я поехал в Гражданский центр Пасадены, чтобы посмотреть одно из их знаменитых шоу до выхода альбома. Так что в ранние годы мне довелось тусоваться с Эдди. А потом он стал таким влиятельным, и это было похоже на естественный прогресс. Вы почти не видите друг друга. Ты так много работаешь, а он стал такой грандиозной звездой, что приземлился на другую планету. Но потеря его и потеря Фрэнки Банали [QUIET RIOT] за один год просто невероятны… Фрэнки был моим хорошим другом, и потерять их обоих — это просто ужасно».













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