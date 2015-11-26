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Van Halen

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19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — об Эдди Ван Халене

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|||| 27 окт 2020

Гитарист MEGADETH — о звуке Эдди Ван Халена



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22 октября гитарист MEGADETH Kiko Loureiro во время прямого эфира на YouTube рассказал о звуке и стиле Эдди Ван Халена. 46-минутный ролик можно увидеть ниже.

MEGADETH





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Gustaff


27 окт 2020, 11:32		Интересная расцветка гитар. У человека есть вкус, видимо, поэтому Дейв его и заприметил.

Alex Chernyatinsky


27 окт 2020, 12:31		Большую часть карьеры в Ангра Кико рубил на гитаре отечественного (бразильского) производителя. Так что, я думаю, Дейв его заприметил прежде всего по причине блестящего владения инструментом. Ну а потом и за вкус, конечно :-)

Gustaff


27 окт 2020, 14:13		Думаю, что одновременно за мастерство и внешний вид)

pindik1201


27 окт 2020, 14:52		У Бродерика был инструмент похожий https://zen.yandex.ru/media/shatff/kris-broderik-5c7f7a72c3ef1c00af3ce696 , совпадение?


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