27 окт 2020



Гитарист MEGADETH — о звуке Эдди Ван Халена



22 октября гитарист MEGADETH Kiko Loureiro во время прямого эфира на YouTube рассказал о звуке и стиле Эдди Ван Халена. 46-минутный ролик можно увидеть ниже.













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