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Вокалист BUCKCHERRY — об Эдди Ван Халене



В рамках беседы с радиостанцией Rock 108 вокалист BUCKCHERRY Josh Todd коснулся темы Эдди Ван Халена:



«Он был невероятным талантом. Человек, который появляется один на сотню лет, один на декаду или назовите это ещё как-то, как будет понятнее. Такие люди экстраординарны. Он столько всего придумал с гитарой и был удивительным!



Очень печально, и я понятия не имел, что он столько лет болеет. Всё было очень тихо, и поэтому всё случившееся оказалось для меня очень внезапным. Повторюсь: очень печально, но в какой-то момент мы все уйдём, у него был хороший жизненный путь. Он прожил отличную жизнь и оказал влияние на очень многих людей!»













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