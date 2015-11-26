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Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Примириться с его смертью было сложно»



В рамках телешоу "Today" Valerie Bertinelli ответила на вопрос о том, как она и Wolfgang ощущают себя спустя три месяца после кончины Эдди Ван Халена:



«Это сложно, очень горько. Но мы в порядке. Мы провели эти праздники вместе. И я сегодня его ещё увижу. Мы много времени проводим вместе.



Да, это всё очень непросто. Я ему десятки раз писала, а теперь — "О нет, я больше не могу этого делать"».







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