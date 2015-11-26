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Van Halen

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6 янв 2021 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Примириться с его смертью было сложно»

26 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH имеет право

25 дек 2020 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди сильно повлиял на мою игру»

23 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален будет удостоен награды

23 дек 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Нельзя просто выйти и посмотреть на нового Эдди»

23 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сейчас Эдди играет для Бога»

23 дек 2020 : 		 GRETA VAN FLEET неделю скорбели по Эдди Ван Халену

18 дек 2020 : 		 SLASH — об Эдди Ван Халене

18 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY — об Эдди Ван Халене

16 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Если через год я исчезну — значит, моя музыка ничего не стоит»

14 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален был кремирован

14 дек 2020 : 		 Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера

13 дек 2020 : 		 Гитара Эдди Ван Халена ушла за 37 тысяч

11 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена

11 дек 2020 : 		 Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем

9 дек 2020 : 		 Гитарист HELMET — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене

8 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»

6 дек 2020 : 		 Колыбельные от VAN HALEN

3 дек 2020 : 		 Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов

3 дек 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

3 дек 2020 : 		 Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN
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|||| сегодня

Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Примириться с его смертью было сложно»



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В рамках телешоу "Today" Valerie Bertinelli ответила на вопрос о том, как она и Wolfgang ощущают себя спустя три месяца после кончины Эдди Ван Халена:

«Это сложно, очень горько. Но мы в порядке. Мы провели эти праздники вместе. И я сегодня его ещё увижу. Мы много времени проводим вместе.

Да, это всё очень непросто. Я ему десятки раз писала, а теперь — "О нет, я больше не могу этого делать"».

EDDIE VAN HALEN



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