сегодня



Гитарист TRIXTER вспоминает Эдди Ван Халена



Гитарист TRIXTER Steve Brown в рамках беседы с "Sound Matters" поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:



«Он был лучшим. И чтобы прояснить ситуацию, скажу, что я дружил с ним. Это сильно отличается от многих парней, что вы сейчас видите, кто, возможно, встречался с ним раз или два. Я вижу много таких ребят в интернете. У меня были почти 30-летние отношения с ним. И самое крутое, что я могу сказать, это то, что он всегда говорил: "Стив, ты — семья. Ты семья". Он звонил мне домой во время тура, будь то тур "Balance" или тур "98", или "2004", когда он находился в очень тяжёлом состоянии. Но всё, что я могу сказать вам: он любил мою жену, он любил моих друзей. P.J. [Farley] из TRIXTER, мы тусовались с ним. Некоторые наши парни из группы познакомились с ним и провели с ним время. Он относился ко всем как к нормальным людям, потому что именно таким был Эд, и это было всё, чего он хотел.



В первый раз, когда я встретил его, он не представился ни Эдди, ни Эдвардом. Он сказал: "Эй, чувак. Я Эд". И это действительно самое важное.



Слушай, мы можем поговорить о музыке, оборудовании, его инновациях, о том, как он вдохновил мир на игру на гитаре. Но что я могу сказать, так это то, что я знаю этого парня, и я любил его, и он любил меня, и он любил своих друзей, и людей, которые были частью семьи, как я уже сказал раньше. И это самое лучшее, потому что он был тем самым парнем. Эта улыбка была настолько реальной, насколько это возможно. Он не играл, для никого никогда это не было игрой. Он больше всего кайфовал, когда поднимался на сцену, и эта улыбка была на двести процентов реальной. И это правда.



Всё, что я могу сказать кроме этого, так это то, что он был милым. Он был великодушным. У меня были такие моменты, когда он звонил мне в туре и оставлял сообщения на автоответчике. Он не звонил мне домой один или два раза — он звонил мне домой, наверное, десять или пятнадцать раз. К счастью, я пропустил звонок несколько раз, и мне удалось сохранить те сообщения на автоответчике, которые когда-нибудь я мог бы воспроизвести некоторым людям, но сейчас они как заветные воспоминания. Но иногда я уже спал или просто только что вернулся с концерта, и я слышал, как звонил мой телефон в два часа ночи, потому что Эд не работал по тому же расписанию, а когда Эд хотел с кем-нибудь поговорить, он звонил тебе — неважно, пусть это будет хоть пять утра. И я видел телефон, и я видел телефонный номер, и на нём было написано: "Эд Ван Хелен". И я бы сказал: "Ну, мне нужно поговорить с Эдом сейчас". И я бы поговорил с ним. Мы с женой сидели бы там, или лежали бы в постели и такие: "О, Эд звонит. Давай поговорим с ним".



Самый главный момент в его жизни — когда он стал отцом. Я был там с ним до рождения Вольфганга — это было как раз тогда, когда я его встретил. А потом, спустя полтора года, я оказался в его пляжном домике в Малибу, где играл в волейбол с [его тогдашней женой] Валери и парой других парней. Вольфганг бродит в подгузниках. И это время, которое я больше всего ценю, — просто быть завсегдатаем Эдди, и не видеть никакой херни от других участников группы и не иметь дело с менеджерами или тур-менеджерами, когда все пытаются держать тебя подальше.



Ещё одной крутой вещью было то, что каждый раз, когда я шёл на шоу, Эд говорил: "Тебе никогда не придётся стучаться в дверь гримёрной. Ты зайдёшь". Я входил в гримёрку, а Эд был полуголый, переодевался, чтобы выйти на сцену. Я такой: "Ты хочешь, чтобы я ушёл?" А он такой: "Нет, чувак. Сядь. Давай. Ты же семья". И Алекс [Ван Хален] относился точно так же, чувак. Он обращался со мной как с братом.



Единственное, о чём я сожалею, — что я никогда не делал много фотографий. Но в начале 90-х это не было таким трендом, никто этого не делал. Однако у меня достаточно воспоминаний, чтобы продержаться всю жизнь».







Listen to "100: Eddie Van Halen Tribute" on Spreaker.











+0 -1



просмотров: 215

