Гитарист TRIXTER вспоминает Эдди Ван Халена

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все новости группы
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США
9 окт 2020 :
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Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%
9 окт 2020 :
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VAL ANDRADE почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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ROCK DANCE THEATRE почтили память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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SAMMY HAGAR общался с Эдди Ван Халеном за несколько месяцев до смерти
9 окт 2020 :
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ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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RITCHIE BLACKMORE почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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QUINCY JONES почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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Жена почтила память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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Бывшая жена почтила память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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Бывший басист VAN HALEN почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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Гитарист LAMB OF GOD почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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ANGUS YOUNG почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
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JOE ELLIOTT и VIVIAN CAMPBELL почтили память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
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DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
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Гитарист TESTAMENT почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
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Лидер MACHINE HEAD почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
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PHIL ANSELMO почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
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JOE SATRIANI почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
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STEVE VAI почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
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GENE SIMMONS почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
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Гитарист PEARL JAM почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
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Музыканты о смерти Эдди Ван Халена
7 окт 2020 :
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OZZY OSBOURNE почтил память Эдди Ван Халена
7 окт 2020 :
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Умер Эдди Ван Хален
7 окт 2020 :
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Вышли маски VAN HALEN
1 окт 2020 :
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WOLFGANG VAN HALEN почтил память басиста VAN HALEN
28 сен 2020 :
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Умер оригинальный басист VAN HALEN
1 сен 2020 :
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Биография VAN HALEN выйдет осенью
28 июл 2020 :
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Музыканты VIO-LENCE, DAVID LEE ROTH, JOURNEY исполняют VAN HALEN
16 июл 2020 :
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DAVID LEE ROTH не знает, собирается ли EDDIE VAN HALEN в тур
9 июн 2020 :
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Музыканты WAR ON WOMEN, HIGH ON FIRE исполняют VAN HALEN
22 май 2020 :
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SAMMY HAGAR о реюнионе VAN HALEN: «Верю, что будет»
29 апр 2020 :
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SAMMY HAGAR: «Вовсе не моя вина в том, что VAN HALEN увлеклись клавишами»
17 апр 2020 :
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Басист VAN HALEN нашел лейбл
6 фев 2020 :
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BILLY SHEEHAN: «Меня трижды звали в VAN HALEN»
18 ноя 2019 :
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EDDIE VAN HALEN'a выписали из больницы
29 окт 2019 :
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Сын разместил новую фотографию EDDIE VAN HALEN
23 окт 2019 :
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EDDIE VAN HALEN посетил концерт TOOL
23 окт 2019 :
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Трейлер к новому бокс-сету VAN HALEN
15 окт 2019 :
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У EDDIE VAN HALEN рак?
6 окт 2019 :
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У VAN HALEN были проблемы со здоровьем
17 сен 2019 :
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Бокс-сет VAN HALEN выйдет осенью
25 июн 2019 :
|
SAMMY HAGAR сказал, что не хочет возвращаться в VAN HALEN
28 янв 2019 :
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MICHAEL ANTHONY: «Я ни с кем не общался насчет реюниона VAN HALEN»
14 дек 2018 :
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DAVID LEE ROTH намекнул на концерты VAN HALEN?
30 авг 2018 :
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Фрагмент документального фильма VAN HALEN
14 авг 2018 :
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Кавер-версия VAN HALEN от THEE ROCK N' ROLL RESIDENCY
3 июл 2018 :
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WOLFGANG VAN HALEN завершил запись сольного альбома
2 ноя 2017 :
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SAMMY HAGAR: «Забудьте о реюнионе VAN HALEN»
15 май 2017 :
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SAMMY HAGAR о возможности возвращения в VAN HALEN
1 апр 2017 :
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Нереализованный трек EDDIE VAN HALEN
18 авг 2016 :
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SAMMY HAGAR извинился перед VAN HALEN
23 май 2016 :
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Редкий концерт VAN HALEN 1978 года появился в сети
20 апр 2016 :
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Редкий концерт VAN HALEN 1984 года появился в сети
13 апр 2016 :
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VAN HALEN опубликовали демо к альбому "5150"
27 мар 2016 :
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SAMMY HAGAR готов вернуться в VAN HALEN на своих условиях
24 мар 2016 :
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GENE SIMMONS о ранних записях VAN HALEN
11 фев 2016 :
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SAMMY HAGAR о возможном возвращении в VAN HALEN
18 янв 2016 :
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MICHAEL ANTHONY не собирается в VAN HALEN
8 янв 2016 :
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Редкие записи VAN HALEN
9 дек 2015 :
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VAN HALEN прослушивают MITCH MALLOY
24 ноя 2015 :
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Редкий инструментал VAN HALEN
21 окт 2015 :
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Редчайшая кавер-версия QUEEN от VAN HALEN
9 окт 2015 :
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Видео с выступления VAN HALEN
18 сен 2015 :
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Редкая кавер-версия THE KINKS от VAN HALEN
30 авг 2015 :
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Фронтмен VAN HALEN увернулся от летящего пива
2 авг 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
22 июл 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
19 июл 2015 :
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Видео с выступления VAN HALEN
15 июл 2015 :
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Запись саундчека VAN HALEN
13 июл 2015 :
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Видео с выступления VAN HALEN
6 июл 2015 :
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VAN HALEN открыли тур
23 июн 2015 :
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LADY GAGA исполняет классику VAN HALEN
18 май 2015 :
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VAN HALEN выступили на BILLBOARD MUSIC AWARDS
11 апр 2015 :
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VAN HALEN изначально не планировали выпуск концерта
3 апр 2015 :
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VAN HALEN в 'The Ellen DeGeneres Show'
31 мар 2015 :
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VAN HALEN в 'Jimmy Kimmel Live!'
25 мар 2015 :
|
Фрагмент концертного трека VAN HALEN
20 мар 2015 :
|
Концертный трек VAN HALEN
3 мар 2015 :
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Концертные треки VAN HALEN
19 фев 2015 :
|
WOLFGANG VAN HALEN запишет сольный альбом
17 фев 2015 :
|
EDDIE VAN HALEN хочет записать ещё один альбом с VAN HALEN
7 фев 2015 :
|
VAN HALEN: переиздание альбомов "Van Halen" и "1984" в марте
5 фев 2015 :
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Концертный релиз VAN HALEN выйдет в марте
15 фев 2014 :
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VAN HALEN работают над новым альбомом
23 дек 2013 :
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Редкие съёмки VAN HALEN 1986 года
6 окт 2013 :
|
Вокалист VAN HALEN выпустит компиляцию
27 июн 2013 :
|
Редкое видео VAN HALEN
24 июн 2013 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
10 июн 2013 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
21 апр 2013 :
|
VAN HALEN отыграли первое шоу в 2013
17 апр 2013 :
|
Акустическое видео от VAN HALEN
15 апр 2013 :
|
MICHAEL ANTHONY польщён тем, что DAVID LEE ROTH хотел бы видеть его в составе VAN HALEN
3 апр 2013 :
|
EDDIE VAN HALEN о сотрудничестве с LL COOL J
1 апр 2013 :
|
LL COOL J о работе с EDDIE VAN HALEN
23 мар 2013 :
|
EDDIE VAN HALEN на альбоме LL COOL J: семпл
16 мар 2013 :
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EDDIE VAN HALEN, TOM MORELLO на новом альбоме LL COOL J
12 мар 2013 :
|
VAN HALEN планируют европейский тур
13 фев 2013 :
|
DAVID LEE ROTH: "Я уверен, что у VAN HALEN есть аудитория за пределами США"
7 фев 2013 :
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Бокс-сет VAN HALEN выйдет в марте
1 сен 2012 :
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EDDIE VAN HALEN проведет три недели в больнице
31 авг 2012 :
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Гитаристу VAN HALEN сделали операцию; японский тур оменен
24 авг 2012 :
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Вышел 'Quick Licks Van Halen Vol. 2' DVD
6 июл 2012 :
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Качественная запись с выступления VAN HALEN
2 июл 2012 :
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Cъёмка полного концерта VAN HALEN в Лос-Анджелесе
29 июн 2012 :
|
Гитарист VAN HALEN: «Сейчас мы ещё сильнее ощущаем себя группой и семьёй, чем когда-либо»
27 июн 2012 :
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Качественная съёмка полного концерта VAN HALEN в Сан-Антонио
23 июн 2012 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
29 май 2012 :
|
Мультикамерная съемка полного концерта VAN HALEN
26 апр 2012 :
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Виниловый сингл VAN HALEN
14 апр 2012 :
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Новое видео VAN HALEN
28 мар 2012 :
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VAN HALEN исполнили 'Jamie's Cryin'' впервые с 2008 года
25 мар 2012 :
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Видео с выступелния VAN HALEN
18 мар 2012 :
|
Видео с выступелния VAN HALEN
14 мар 2012 :
|
Вокалист VAN HALEN остановил концерт в Манчестере из-за драки фэнов
14 мар 2012 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
13 мар 2012 :
|
VAN HALEN исполнили 'Hang 'Em High'
6 мар 2012 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
3 мар 2012 :
|
VAN HALEN впервые исполнили "The Full Bug" с 1983 года
29 фев 2012 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
20 фев 2012 :
|
VAN HALEN открыли тур 2012
17 фев 2012 :
|
Мультикамерная съемка с шоу VAN HALEN
9 фев 2012 :
|
VAN HALEN отыграли перед друзьями и семьей
7 фев 2012 :
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Три песни VAN HALEN с секретного концерта
2 фев 2012 :
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VAN HALEN отыграли секретное шоу
31 янв 2012 :
|
MICHAEL ANTHONY не планирует предъявлять права на "ново-старые" песни VAN HALEN
30 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN
30 янв 2012 :
|
Семплы нового альбома VAN HALEN
28 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN
27 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN совсем не нова
26 янв 2012 :
|
Сэмпл нового трека VAN HALEN
26 янв 2012 :
|
Семпл нового трека VAN HALEN
19 янв 2012 :
|
Превью из бонус-DVD к новому альбому VAN HALEN
16 янв 2012 :
|
Детали коллекционного винила нового альбома VAN HALEN
14 янв 2012 :
|
Концертное видео VAN HALEN
12 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN совсем не нова?
12 янв 2012 :
|
Обложка нового альбома VAN HALEN
11 янв 2012 :
|
Новое видео VAN HALEN
8 янв 2012 :
|
Делюкс-издание нового альбома VAN HALEN выйдет с DVD
7 янв 2012 :
|
Трек-лист нового альбома VAN HALEN
7 янв 2012 :
|
Обложка нового сингла VAN HALEN
6 янв 2012 :
|
Сет-лист первого концерта VAN HALEN
6 янв 2012 :
|
Название нового альбома VAN HALEN
4 янв 2012 :
|
Название первого сингла VAN HALEN
28 дек 2011 :
|
Дата выхода нового альбома VAN HALEN
26 дек 2011 :
|
VAN HALEN собираются в турне
3 дек 2011 :
|
Читатели Rolling Stone выбрали 10 лучших песен VAN HALEN
22 ноя 2011 :
|
VAN HALEN на INTERSCOPE
11 ноя 2011 :
|
VAN HALEN на INTERSCOPE?
20 сен 2011 :
|
VAN HALEN не подписывали соглашение с COLUMBIA
17 сен 2011 :
|
VAN HALEN сменили лейбл
8 сен 2011 :
|
VAN HALEN: Задержка из-за вокала ликвидирована
6 сен 2011 :
|
VAN HALEN завершили сведение нового альбома
4 июл 2011 :
|
Скоро выйдет новый сингл VAN HALEN?
22 янв 2011 :
|
VAN HALEN подтвердили работу с продюсером JOHN'ом SHANKS'ом
16 ноя 2010 :
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Объявлен продюсер нового альбома VAN HALEN
14 ноя 2010 :
|
Редкий кавер от VAN HALEN
7 окт 2010 :
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VAN HALEN спасёт музыкальную индустрию?
8 авг 2010 :
|
VAN HALEN продлили соглашение с Warner/Chappell Music
7 июл 2010 :
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Слухи о новом альбом VAN HALEN всего лишь слухи
6 май 2010 :
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Опубликован ранний демо-трек VAN HALEN
28 окт 2009 :
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Редкое видео VAN HALEN
20 окт 2009 :
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Вокальные треки от DAVID'a LEE ROTH'a
3 сен 2009 :
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VAN HALEN вернулся к репетициям
27 июл 2009 :
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EDDIE VAN HALEN восстанавливается после операции
2 июн 2009 :
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EDDIE VAN HALEN был удостоен награды "Guitar God Award"
19 май 2008 :
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MICHAEL ANTHONY, SAMMY HAGAR работают над новым проектом
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сегодня
Гитарист TRIXTER вспоминает Эдди Ван Халена
Гитарист TRIXTER Steve Brown в рамках беседы с "Sound Matters" поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:
«Он был лучшим. И чтобы прояснить ситуацию, скажу, что я дружил с ним. Это сильно отличается от многих парней, что вы сейчас видите, кто, возможно, встречался с ним раз или два. Я вижу много таких ребят в интернете. У меня были почти 30-летние отношения с ним. И самое крутое, что я могу сказать, это то, что он всегда говорил: "Стив, ты — семья. Ты семья". Он звонил мне домой во время тура, будь то тур "Balance" или тур "98", или "2004", когда он находился в очень тяжёлом состоянии. Но всё, что я могу сказать вам: он любил мою жену, он любил моих друзей. P.J. [Farley] из TRIXTER, мы тусовались с ним. Некоторые наши парни из группы познакомились с ним и провели с ним время. Он относился ко всем как к нормальным людям, потому что именно таким был Эд, и это было всё, чего он хотел.
В первый раз, когда я встретил его, он не представился ни Эдди, ни Эдвардом. Он сказал: "Эй, чувак. Я Эд". И это действительно самое важное.
Слушай, мы можем поговорить о музыке, оборудовании, его инновациях, о том, как он вдохновил мир на игру на гитаре. Но что я могу сказать, так это то, что я знаю этого парня, и я любил его, и он любил меня, и он любил своих друзей, и людей, которые были частью семьи, как я уже сказал раньше. И это самое лучшее, потому что он был тем самым парнем. Эта улыбка была настолько реальной, насколько это возможно. Он не играл, для никого никогда это не было игрой. Он больше всего кайфовал, когда поднимался на сцену, и эта улыбка была на двести процентов реальной. И это правда.
Всё, что я могу сказать кроме этого, так это то, что он был милым. Он был великодушным. У меня были такие моменты, когда он звонил мне в туре и оставлял сообщения на автоответчике. Он не звонил мне домой один или два раза — он звонил мне домой, наверное, десять или пятнадцать раз. К счастью, я пропустил звонок несколько раз, и мне удалось сохранить те сообщения на автоответчике, которые когда-нибудь я мог бы воспроизвести некоторым людям, но сейчас они как заветные воспоминания. Но иногда я уже спал или просто только что вернулся с концерта, и я слышал, как звонил мой телефон в два часа ночи, потому что Эд не работал по тому же расписанию, а когда Эд хотел с кем-нибудь поговорить, он звонил тебе — неважно, пусть это будет хоть пять утра. И я видел телефон, и я видел телефонный номер, и на нём было написано: "Эд Ван Хелен". И я бы сказал: "Ну, мне нужно поговорить с Эдом сейчас". И я бы поговорил с ним. Мы с женой сидели бы там, или лежали бы в постели и такие: "О, Эд звонит. Давай поговорим с ним".
Самый главный момент в его жизни — когда он стал отцом. Я был там с ним до рождения Вольфганга — это было как раз тогда, когда я его встретил. А потом, спустя полтора года, я оказался в его пляжном домике в Малибу, где играл в волейбол с [его тогдашней женой] Валери и парой других парней. Вольфганг бродит в подгузниках. И это время, которое я больше всего ценю, — просто быть завсегдатаем Эдди, и не видеть никакой херни от других участников группы и не иметь дело с менеджерами или тур-менеджерами, когда все пытаются держать тебя подальше.
Ещё одной крутой вещью было то, что каждый раз, когда я шёл на шоу, Эд говорил: "Тебе никогда не придётся стучаться в дверь гримёрной. Ты зайдёшь". Я входил в гримёрку, а Эд был полуголый, переодевался, чтобы выйти на сцену. Я такой: "Ты хочешь, чтобы я ушёл?" А он такой: "Нет, чувак. Сядь. Давай. Ты же семья". И Алекс [Ван Хален] относился точно так же, чувак. Он обращался со мной как с братом.
Единственное, о чём я сожалею, — что я никогда не делал много фотографий. Но в начале 90-х это не было таким трендом, никто этого не делал. Однако у меня достаточно воспоминаний, чтобы продержаться всю жизнь».
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